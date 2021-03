Nabokommunene strammer inn etter utbrudd i Kristiansand

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Kristiansand stenger restauranter, barer og treningssentre mandag kveld.

Arrangementer forbys, og man kan ikke ha flere enn fem personer på besøk.

Det skjer som følge av den kraftige smitteøkningen som har vært de siste ukene. I mange av tilfellene er smittekilden ukjent.

FHI er bekymret for utviklingen, og mener situasjonen i Kristiansand er like alvorlig som i Oslo.

Lillesand, Birkenes og Vennesla innfører flere nye tiltak.

De strengeste tiltakene er det Vennesla som innfører. Kommunen har selv hatt en smitteøkning de siste dagene.

Nå innfører de skjenkestopp og forbud mot flere enn fem gjester i private hjem.

Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen i Agder er fornøyd med at nabokommunene strammer inn. Foto: Anne Wirsching / NRK

Får ikke trene i nabokommunene

Lillesand og Birkenes stenger treningssentrene sine for kristiansandere.

Lindesnes kommune innfører ingen nye tiltak.

– Men de vil være kjappe til å innføre nye tiltak om det skulle være nødvendig, sier fylkeslege Anne Sofie Syvertsen til NRK.

Hun har vært i møte med nabokommunene mandag kveld, og forteller at hun er fornøyd med de tiltakene som nå blir innført.

Syvertsen understreker at de følger situasjonen tett.

Renate Hægeland (H) og ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap). Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kan bli rødt nivå i skolene

Mandag kveld skal politikerne møtes for et ekstraordinært formannskapsmøte.

Der vil det komme forslag om enda strengere tiltak enn det FHI har anbefalt.

Høyre vil blant annet ha rødt nivå på barneskoler.

– Vi ønsker ikke å komme i den samme situasjonen der vi var for et år siden. Vi vil ta grep slik at vi kan holde store deler av samfunnet åpent, sier Renate Hægeland (H), opposisjonspolitiker i Kristiansand.