Naboer i Mandal: – Mann skremmer og spionerer på barn om natta

Mannen er, ifølge naboene, sortkledd og bruker teip rundt buksebena for å ikke snuble eller lage lyd når han skal skremme barna.

I snart ett år har han kommet midt på natten, mellom 23.30 og 04.30, angivelig for å skremme.

– Skuffet over politiet

Saken ble anmeldt i april da mannen snek seg rundt et hus i nabolaget. Politiet rykket ut til adressen i Mandal, men politiet kom aldri på sporet av gjerningsmannen.

– I den forbindelse ønsket også to andre familier å anmelde lignende forhold. Husene ligger innenfor en radius på 500 meter, sier politiadvokat Liv Seland i Agder politidistrikt til NRK.

Politiadvokat Liv Seland sier politiet vil vurderer å gjenoppta etterforskningen dersom det dukker opp nye opplysninger. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Det ble igangsatt en storstilt etterforskning hvor samtlige vitner ble avhørt. Politiet søkte etter DNA og elektroniske spor. Etterforskerne gransket også bilder som var tatt ved hjelp av viltkamera.

– Det ble også igangsatt intensiv patruljering både med uniformerte og sivile politibiler, forteller Seland.

Henlagt

Likevel har politiet ikke klart å spore opp gjerningsmannen.

Saken ble henlagt i juni med begrunnelse i ukjent gjerningsperson. Men saken vil bli gjenopptatt dersom det kommer nye opplysninger.

– Hvis noen sitter på informasjon som kan kaste nytt lys over saken, er vi svært interessert, sier politiadvokaten.

Familien NRK har snakket med er skuffet.

– For oss er det altoppslukende og oppleves som terrorisering. Hvis ikke jeg kan være trygg i eget hjem, hvor kan jeg være trygg da? sier en mor til NRK.

Det siste døgnet har hun lagt ut en innlegg i sosiale medier der hun ber folk om hjelp til å løse mysteriet.

– Jeg kan ikke leve sånn som dette. Mannen min satt utenfor hver natt, åtte uker i strekk. Noen ganger er han her tre ganger i uka, så er han plutselig borte i to uker, forteller kvinnen.

Her titter mannen inn i et av soveromsvinduene. Foto: Privat

Trodde ikke på barna

– Døtrene mine fortalte flere ganger at de hørte lyder, men jeg trodde ikke på dem før politiet kom og fortalte om mannen. Da begynte jeg å gråte av dårlig samvittighet.

Hun sier familien har investert i overvåkningsutstyr og nattkikkert for å avdekke hvem skremmeren er. Familien opplyser at de har vurdert å flytte.

Mannen var så sent som for to uker siden igjen på ferde i nabolaget. Da krøp han opp et stillas for å skremme den ene datteren i huset.

Samme kveld, ved et annet hus i nabolaget, lå han og spionerte ned en takluke på familiens unge datter. Mannen skal ha hoppet tre meter ned fra taket da han hørte politiet komme, ifølge vitner NRK har vært i kontakt med.

Mannen ble fanget på overvåkningskamera Du trenger javascript for å se video.

Vil fange ham

Moren har lovet belønning hvis noen kommer med tips som fører til at saken blir oppklart..

– Hva tror du motivasjonen hans er?

– Han vil ha de opp sånn at han kan filme dem. Personen liker tydeligvis å skremme samt å se at barna blir redde.

Kvinnen sier hun ikke lenger lar barna være ute å leke på kvelden, og at hun følger dem til skolen. Hun frykter at mannen kan være farlig, og vil at han skal bli fanget så fort som mulig.

– Jeg vil ha bildene han har tatt av døtrene mine og vite hva han har brukt dem til.