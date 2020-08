Nå kommer de utenlandske turistene – frykter mer smitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi dro til Norge fordi det er stille og vakkert her, sier Maaike von Goethem som er på ferie med familien på Neset Camping i Setesdal.

En strøm av utenlandske turister har kommet til Sørlandet de siste ukene. Mange sier de føler seg trygge her i landet, tross koronapandemien

Egentlig skulle familien van Goethem reist til England, men de tok ikke sjansen.

– Det er for folksomt i England, det er lettere å holde avstand i Norge, sier hun.

Byglandsfjorden er en populær destinasjon for utenlandske turister. Foto: Jon Gelius / NRK

Frykter oppblomstring av smitte

Setesdal er et populært reisemål. Kommuneoverlege Åsulv Horverak er urolig for at det kan komme inn turister, som ikke er klar over at de er smittet.

– Jeg er både forberedt og redd for at det kommer en oppblomstring av smitte. Veldig mange av dem som kommer i land med fergen fra Danmark kjører igjennom Setesdal.

15. juli ble grensene åpnet for reisende til og fra en rekke europeiske land.

De siste ukene har man sett at stadig flere land nærmer seg grensen for å bli regnet som rødt på FHIs reiseoversikt. Også i Norge er smittekurven stigende.

Kommunelegen understreker samtidig at hans erfaring så langt, er at de utenlandske turistene tar mye mere hensyn til pandemien enn de norske.

– De har mer respekt for regler, og oppfører seg bedre.

Kommuneoverlege i Evje og Hornnes kommune og Bygland kommune, Åsulv Horverak er bekymret for mengden med utenlandske turister som nå strømmer inn til landet. Foto: Privat

Booking som normalt

Color Line har ferger som går fra Norge til Danmark og Tyskland.

Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, sier antall bestillinger fra utlandet utover høsten er ganske likt som i fjor.

– Vi er veldig glad for det. Mange ser på Norge som et trygt og flott land å feriere i.

Ifølge Mathisen ser de en betydelig økning i antall danske turister nå i sommer og fremover. Men også mange fra Tyskland og Nederland.

Driver av Neset camping i Bygland, Olav Neset, har allerede fått mange gjester fra utlandet. Foto: Jon Gelius / NRK

Ettersommeren redder sesongen

Ved Tregde Ferie i Mandal har de allerede hatt mange gjester fra Danmark og Tyskland.

– Utlendingene kommer nå som normalt. Hvis alt går som planlagt resten av året, kommer vi likt ut som i fjor totalt sett, forteller daglig leder, Sven Arne Thuestad.

Han sier de har gode rutiner for smittevern, og er ikke bekymret for gjestene som nå kommer.

– De kommer i sine egne biler, og sjekker inn på hytter hvor de bor alene. De drar på båttur eller fisketur hvor de også på en måte er isolert fra andre gjester, så vi føler at vi har et godt tilpassa tilbud til den situasjonen vi er i.

Sven Arne Thuestad, daglig leder av Tregde Ferie ved Mandal, sier de er nærmest fullbooket ut oktober med utenlandske turister. Foto: Frans Kjetså / NRK

Vurderer reiseråd

– Jeg er generelt bekymret, for viruset er der.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet, sier de følger situasjonen og vurderer fortløpende om de skal foreslå endrede reiseråd.

– Det er få land som har så lite smitte som Norge, så all reisevirksomhet inn og ut av landet innebærer en økt risiko for smittespredning.

Smittevernoverlege i Lindesnes kommune, Ådne Dæhlin, følger også spent med på utviklingen.

– Vi ser en tendens til økende smitte, og har fokus på å være forberedt og ha beredskapen klar.