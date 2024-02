Ute av Mesternes mester: – Aldri vært så nervøs før

– Det har vært sjukt nervepirrende, sier Tiril Eckhoff.

I forrige uke danket skiskytteren ut skikollega Astrid Uhrenholdt Jacobsen i utslagsduell.

Like heldig var hun ikke denne uken. I sin tredje nattest ble motstanderen for sterk.

Panikkfølelse

Denne uka bød på flere utfordringer for de gjenværende sju deltakerne.

For noen ble det tilløp til panikk i kveldens første konkurranse.

– Det var den sykeste opplevelsen jeg hadde her, sier Tiril Eckhoff om øvelsen «Muren».

Her skulle utøverne grave et hull under en mur i sanda.

Deretter skulle de frakte seg selv og én og én stokk gjennom til den andre siden.

Skiløper Anders Aukland tar en suveren seier.

I mellomtiden øker både pulsen og frustrasjonen blant flere som sitter bom fast:

Særlig hos fotballspiller Pål André Helland, som må kjempe desidert hardest.

MEDTATT: Ett stk. sliten og frustrert fotballspiller tar seg en fot i bakken etter å ha karret seg fri fra «Murens» grep. Helland fullfører øvelsen, og sikrer seg ett poeng. Foto: Alice Asplund / Nordisk Banijay/NRK

Når alle de andre er i mål, lirker han seg omsider løs.

Og tar seg en velfortjent pause.

Dobbelt gull til Bryhn

Heldigvis for Helland ble kveldens andre konkurranse en mer positiv affære.

I «Stokkekast» skulle gjengen enkelt og greit kaste en stokk så langt som mulig:

Helland imponerer. Men det lengste kastet hans holder kun til sølv. For skytter Ole-Kristian Bryhn stikker nok en gang av med seieren. Innebandyspiller Birgitte Lersbryggen sikrer seg en solid tredjeplass. Kunstløper Camilla Gjersem må derimot nøye seg med bunnplassering.

Så var det duket for en klassiker som ser lettere ut enn den egentlig er.

For i «Tranen» går det ikke lang tid før man kjenner på stiv leggmuskulatur.

Og så var det denne balansen, da:

Nok en gang leverer skytter Ole-Kristian Bryhn til gull.

– Det føles utrolig digg. Jeg trodde kanskje ikke jeg skulle vinne, men jeg visste at jeg hadde en bra sjanse, sier han fornøyd.

Marit Malm Frafjord tar seieren i sin første nattest. Foto: Skjermdump / NRK

– Det har vært moro

For Tiril Eckhoff stanser eventyret her.

Skiskytteren skulle gjerne kommet lenger i konkurransen. Men mener samtidig at det ikke hadde vært fortjent.

– Jeg var faktisk ganske dårlig i disse øvelsene, sier hun lattermildt.

Mesternes mester Du trenger javascript for å se video.

Eckhoff er en av Norges største skiskyttere gjennom tidene.

Hun har to gull, to sølv og fire bronse i OL. I tillegg har hun ti gull, to sølv og tre bronse i VM.

Eckhoff trekker frem VM-gullet på hjemmebane i 2016 som et høydepunkt i karrieren. Her får hun klem av kongen etter innsatsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Med sine 29 seire, er 33-åringen også tidenes mestvinnende norske kvinne i verdenscupen i skiskyting.

Sommeren og høsten 2022 slet hun med ettervirkninger av koronaviruset og måtte senere stå over konkurransesesongen.

I mars i fjor valgte hun å legge opp. En beslutning hun har det godt med.

– Jeg er veldig trygg på at det var riktig avgjørelse. Men det er litt rart å ikke være en del av et lag lenger sier hun til NRK.

SAVNER LAGFØLELSEN: Tiril Eckhoff på gullaget i stafetten i VM i skiskyting i 2020. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Utøveren er langt fra arbeidsledig om dagen.

Hun jobber som ekspertkommentator i TV 2. I tillegg ønsker hun å ferdigstille en bachelorgrad.

I Mesternes mester synes hun det har vært gøy å få kjenne på konkurranseinstinkt og nervøsitet igjen.

– Jeg har aldri opplevd å være så nervøs før, sier hun til NRK.

Men aller mest kommer hun til å savne folka.

– Jeg har blitt kjent med vanvittig mange kule mennesker.