– Det er nesten ikke til å tro at ulykka vi frykta skjedde en time etter at vi passerte, sier Ola Olsbu i Agder fylkeskommune.

Han er fylkesdirektør for samferdsel og eiendom i Agder fylkeskommune.

Olsbu omtaler strekningen mellom Tvedestrand og Risør, som den farligste strekningen på E18 mellom Kristiansand og Oslo.

– Det er det eneste strekningen som ikke har midtdeler på E18, sammen med strekningen Tangen-Dørdal i Telemark, sier Olsbu.

Sammen med fylkesordfører Arne Thomassen (H) kjørte han i går forbi Lundeslettene i Tvedestrand. Kort tid etterpå skjedde møteulykken mellom to biler hvor en person mistet livet. To andre personer ble skadet.

De to var ironisk nok på vei til Oslo for et innspillsmøte om den kommende nasjonale transportplanen.

På veien inn diskuterte de strekningen de passerte.

– Vi snakka da om at det fort kan skje en ulykke her og at vi må jobbe hardt for å sikre den, sier Olsbu.

Fylkesdirektør for samferdsel Ola Olsbu i Agder fylkeskommune sier han vil ta kontakt med Risør og Tvedestrand for å se om de kan gjøre noe sammen for å få fortgang. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nabo: – Skummelt

Elin Nodland er nærmeste nabo til ulykkesstedet. Hun og familien har bodd der i 36 år.

Hun synes det er veldig trist at det nå har skjedd ennå en alvorlig ulykke på veien.

– Folk kjører fort her. Det er en lang slette som ofte blir brukt til forbikjøring, sier Nodland.

Hun sier de har opplevd mange nestenulykker de årene de har bodd der.

– Det er på høy tid at det skjer noe med denne veien, sier hun.

Totalt tre personer var involvert i trafikkulykka mandag. En person døde og to andre ble skadet. Politiet vil ikke uttale seg om deres helsetilstand. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

15 ulykker på ti år

Den 11 kilometer lange strekningen mellom Lunde og Akland er nå snart den eneste østover på E18 uten midtdeler.

De siste ti årene har det skjedd 15 ulykker her.

To personer har omkommet, to hardt skadde og 21 lettere skadd, ifølge statistikk fra Statens vegvesen.

Olsbu vil nå få fortgang i prosessen med ny E18. Samtidig mener han det er viktig med kortsiktige tiltak for å gjøre strekningen mer trafikksikker.

Han vil nå snakke med Statens vegvesen om hva som kan gjøres i påvente av ny E18.

Løsninger har peker på er lavere hastighet på strekningen og midtdeler.

– Vi må ta den diskusjonen og se om det finnes tiltak. For slik det ser ut nå kan det ta flere år før ny E18 kommer.

Skal gjennomgå ulykka

Statens vegvesen opplyser at gårsdagens ulykke vil bli gjennomgått for å se på mulige tiltak.

Seksjonsleder Ingmar Ulvenes sier det per i dag ikke er planlagt tiltak på strekningen.

– Å sette ned faten kan være et godt virkemiddel. Midtdeler krever en viss bredde så det må vi eventuelt se på, sier han.

– Hvordan vil du beskrive veien?

– Jeg ser ingen direkte problemstrekning, men den er gammel og både trafikkmengden og farten øker så det er selvsagt utfordringer.

Seksjonssjef i Statens vegvesen Ingmar Ulvenes sier det er en utfordring at både trafikken og farten øker på «gamle» E18. Foto: Robert Hansen / NRK

Ordfører: – Det er forferdelig

Tirsdag var det et møte mellom ordførerne i Tvedestrand og Risør om ny E18. Møtet var planlagt før mandagens dødsulykke.

NRK møter Tvedestrand-ordfører Marianne Landaas (H) på ulykkesstedet etter møtet.

– 15 ulykker er ganske ille. Det er forferdelig fordi slike ulykker går så hardt utover mennesker, sier hun.

Hun forteller at de på møtet snakket om framdrift, men frykter det vil ta fem år før ny E18 er på plass.

– Nå er det viktig at vi påvirker slik at det skjer noe.