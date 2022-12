– Hvis du skader folk eller eiendom på en ulovlig elsparkesykkel så risikerer du å ende i bunnløs gjeld, sier juridisk rådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Sommeren 2022 ble regler for elsparkesykler strengere. Det ble blant annet innført promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud.

Nå strammes det ytterligere inn.

Fra 1. januar 2023 må din elsparkesykkel også forsikres, etter at myndighetene har bestemt at den skal omfattes av bilansvarsloven.

Kjøring uten, kan gi saftige bøter.

NRK har undersøkt pris på forsikring hos fire ulike selskaper.

Stort skadepotensial

Vi nærmer oss 1 million importerte elsykler og elsparkesykler de siste fem årene, ifølge tall fra SSB.

De har blitt svært populære her til lands. Alvorlige personskader har således fulgt på. Noen skader har blitt varige, og noen har til og med resultert i dødsulykker.

I 2021 ble det rapportert om totalt 1879 skader med elsparkesykkel, kun i Oslo.

På grunn av skadeomfanget har myndighetene derfor omklassifisert elsparkesykkel og lignende elektriske kjøretøy fra sykkel til «liten elektrisk motorvogn».

– Forsikringen skal dekke en ubegrenset sum ved personskade og inntil 100 millioner kroner ved tingskade. Erfaringsmessig vet vi at det også vil komme en del tannskader, som ofte er kostbare, sier kommunikasjonssjef i Tryg Ole Irgens.

En elsparkesykkel bli hentet av Falcken etter en trafikkulykke. Foto: Bertil Lernæs

Måtte betale dyrt

Da Nikolai Ravn Aarskog syklet hjem fra jobb som turnuslege i 2020, møtte han på en elsparkesykkel. Ved et gangfelt, gikk det galt.

Den gang var elsparkesykler klassifisert som en sykkel, selv om det var et lite elektrisk kjøretøy.

Dette skulle vise seg å straffe Aarskog dyrt.

Han fikk brudd i overkjeven og store tannskader etter ulykken. Pengene han hadde satt av til bryllup, måtte nå gå til å dekke deler av regningen.

– Jeg erfarte da at det var et stort behov for bedre regulering av elsparkesykler med tanke på økonomisk ansvar, sier Aarskog.

Slik så tennene til Nikolai ut etter første behandling av kjevekirurg på Ullevål sykehus. Foto: Privat

Han håper obligatorisk ansvarsforsikring får flere som kjører elsparkesykkel til å være bevisste på at det er et motorisert kjøretøy med potensial for skader.

Samtidig tror han ikke det løser alt.

– Det kan hende at den nye forsikringsordningen gjør at de som kjører elsparkesykkel slipper unna store utgifter, men jeg tror ikke den gjør noen forskjell for de som blir utsatt for skader slik jeg ble.

– Hvorfor ikke?

– Personen som kjørte på meg hadde ansvarsforsikring som en del av innboforsikring, men saken mot forsikringsselskapet er fortsatt ikke avsluttet. Jeg kjemper fortsatt for at de skal dekke utgifter jeg ble påført, sier Aarskog.

Variasjon i pris

Ansvarsforsikring for liten elektrisk motorvogn er noe nytt for forsikringsbransjen. Dette gjør at prisene foreløpig kan variere fra selskap til selskap.

De fire selskapene NRK har vært i kontakt med har priser som varierer fra 59 til 82 kroner i måneden.

Men du kan forberede deg på at tilbudene kan endre seg.

NRK forklarer Priser på ansvarsforsikring av elsparkesykkel Bla videre If 65 kroner i måneden – Det er naturlig at både pris og tilleggsdekninger for elsparkesykkel vil endre seg etter hvert, på samme måte som andre forsikringer, sier kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz. Gjensidige 59 kroner i måneden – Dette er nytt for alle, og vi er ikke minst spente på hvordan skadeutviklingen kommer til å bli, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad. Tryg 82 kroner i måneden

– Foreløpig har vi liten erfaring med risikoen, så man kan ikke se bort fra at prisene kan endre seg, avhengig av hvor mye skader det vil bli, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg. Prisen er før samle- og foreningsrabatter. Storebrand 51 kroner i måneden – Vi ser ikke for oss at ansvarsforsikringen vil endre seg, men det kan selvsagt påvirke salget av elsparkesykler og hva slags kjøretøy som selges, sier pressesjef i Storebrand Synnøve Hjelle Halkjelsvik. Forrige kort Neste kort

Er du fordelskunde kan månedsprisen også bli billigere.

For skader på eiendom er ansvarsgrensen 100 millioner kroner, mens grensen for personskader er ubegrenset, opplyser Iversen i Forbrukerrådet.

– Det er med andre ord svært viktig å tegne forsikring. Ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy dekker blant annet skader på andres eiendom og eiendeler, samt personskader.

Thomas Iversen er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Dette må du tenke på

Ved en ansvarsforsikring vil du og eventuelt andre involverte i en ulykke sikres en god erstatning ved alvorlige skader.

Det er også noen tilleggsting du burde tenke på, når påbudet om forsikring trer i kraft.

1. Ingen hastighetsgrense, ingen forsikring:

Har du en elsparkesykkel uten hastighetssperre på 20 km/t, får du ikke forsikring.

Disse er ulovlig å bruke, og jurist i Forbrukerrådet, oppfordrer til å få dette demontert på et serviceverksted.

– Du har allerede tatt en ekstremt stor økonomisk risiko ved å bruke den. Forbrukere med sparkesykler som ikke har hastighetssperre bør få det demontert, sier Iversen.

Skjer det en skade dersom man oppgir uriktige opplysninger, risikerer man heller ingen erstatning.

– En konsekvens er forhåpentligvis at det blir mindre aktuelt å selge kjøretøy som ikke fyller lovkravene, sier pressesjef i Storebrand Synnøve Hjelle Halkjelsvik.

2. Gjelder kun ett produkt:

Forsikringen vil knytte seg til identifikasjonsnummeret som finnes på sykkelen, og er derfor gjeldende for kun ett produkt.

Har du tre små elektriske motorvogner hjemme, må du altså ha tre ulike forsikringer, slik lovkravet sier.

– Dersom du har flere kjøretøy, er det verdt å sjekke muligheten for samlerabatt, opplyser Halkjelsvik.

Foto: Geir Olsen / NTB

3. Ha helårsforsikring, selv om den ikke brukes om vinteren:

Vær og klima varierer i Norge. Mens elsparkesykkel kanskje kan brukes tilnærmet hele året i Rogaland og Agder, er det samme ikke tilfellet andre steder i landet, sier kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

– Vinter, med kulde, snø og is, starter og slutter også på forskjellige tidspunkter hvert år, sier han.

Du trenger ikke forsikre sykkelen om du ikke bruker den, men forsikringsselskapene anbefaler å helårsforsikre den uansett.

– Sparkesykkelen kan for eksempel begynne å brenne når den lades, og det vil til enhver tid være vanskelig å ha oversikt over alle i husstanden som kan bruke kjøretøyet, sier Storebrands pressesjef.

Merk at kjøretøy du leier, via aktører som Voi, Ryde og Tier, allerede vil ha forsikring gjennom utleier – dette har vært et krav siden 1. september i år.

Fakta om elsparkesykkel-skader Ekspandér faktaboks Fordeling kjønn: 43 prosent kvinner og 57 prosent menn Gjennomsnittsalder: 30 år Skadealvor: 63% lette skader (for eksempel milde hodetraumer, kuttskader og forstudede ankler)

28% moderate skader (for eksempel hjernerystelser og mindre bruddskader)

9% alvorlige skader (bruddskader som opereres og blødninger i hodet) (KIlde: Oslo skadelegevakt)