1/4 Helmers vinquiz Foto: Lilli Storrønningen Hva betyr det når man sier at en vin er fyldig? At den har en høy alkoholprosent. Så drikk med måte. Det kaller man viner med høyt fettinnhold! Ofte legger den seg på tungen som et fettlag. At vinen har vekt og rikhet i munnen. Noen smaker også ganske mørkt og tungt.

2/4 Foto: Knut Brendhagen Og nettopp hva er disse tanninene alle prater om? Dette er en gruppe kjemiske forbindelser som finnes i frukt og i bark og blader på trær. Men hvordan merker man at de er i vinen da? Man kan se det i bunnen av flasken, som små klumper. Disse blir igjen når man filtrerer vinen. Man kjenner dem fysisk, ofte som små partikler som gjør deg tørr i munnen. Man kan lukte det. De lukter ofte litt surt og syrlig.

3/4 Mange sier de liker søt vin. Men hva betyr egentlig det? At vinen har merkbar sødme, som enten betyr at druen naturlig har restsødme, eller at man har tilsatt dette. Rett og slett at vinen ser søt ut. Fin etikett på nusselig flaske. At vinen er laget med de mest modne druene fordi disse er søtest.