Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Marex er en norsk båtprodusent som overlevde 80- og 90-tallet ved å flytte produksjonen til Baltikum, men beholdt administrasjon og noe aktivitet i Norge.

Selskapet har vokst fra 35 til 450 ansatte og solgte i fjor båter for nesten 500 millioner kroner.

Marex produserer i overkant av 150 båter hvert år, mange av disse blir solgt i utlandet, spesielt i Tyskland og Sveits.

Marex' nye flaggskip Marex Gourmet Cruiser, koster rundt 15 millioner kroner og selskapet håper å selge 20 slike i år.

Modellen har vunnet den høythengende prisen "European Powerboat of the Year" for 2024.

Marex gikk med 40 millioner i overskudd i fjor, 50 år etter at de startet opp. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi har vokst kraftig siden vi hadde hovedkvarteret her i byen.

Thomas Aalrud gliser på stødige sjøbein i Pollen, midt i Arendal.

Han er andre generasjon eier av Marex, en av de norske båtprodusentene som overlevde 1980- og 1990-tallet.

Mange titalls båtprodusenter gikk da konkurs. Noen flyttet produksjonen til lavkostland.

– Vi hadde gått konkurs hvis vi hadde blitt i Norge. Men det var trist å måtte si opp mange dyktige medarbeidere, sier Aalrud.

Marex flyttet produksjonen til Baltikum, men beholdt administrasjon og noe aktivitet i Norge.

Selskapet er mer en tidoblet siden den gang.

– Det har vært mange opp- og nedturer. På det minste var vi 35 ansatte. Nå har vi 450 ansatte, og i fjor solgte vi båter for nesten 500 millioner kroner.

Marex har to båter utstilt på båtmessa i Arendal i helgen. Foto: Espen Bierud / NRK

Håper på god sesongstart

Arendal indre havn er scenen denne helgen. Det rigges til flytende båtmesse.

Marex-båtene er bare en kort svipptur fra der selskapet ble grunnlagt, litt vestover i kommunen.

– Jeg tilbrakte alle somre her som guttunge og har mange gode minner. Jeg pleier å si at vi ble oppfostra på polyester og glassfiber, ler Aalrud.

Thomas Aalrud er andre generasjons eier av Marex. Foto: Espen Bierud / NRK

Hvordan blir sommeren 2024 for dere som vil selge fritidsbåter i millionklassen?

– Jeg har troa, men vi merker at det er litt nedgangstider i Skandinavia. Høy kronekurs hjelper heller ikke.

Selskapet lager i overkant av 150 båter hvert år. Mange blir solgt i utlandet.

Tyskland og Sveits er store markeder.

Her på Haslatangen i Arendal bygget Marex båter i mange år. Foto: Marex

Flaggskipet

De fleste vil nok kikke oppgitt på egen lommebok når de hører prislappen.

Marex sitt nye flaggskip Marex Gourmet Cruiser, koster rundt 15 millioner kroner.

– Vi håper å selge 20 slike i år. Det er mye penger, men det finnes alltid folk som har råd, sier Aalrud.

Marex Gourmet Cruiser er flaggskipet og koster 15 millioner kroner. Foto: Marex

Modellen har allerede vunnet den høythengende prisen «European Powerboat of the Year» for 2024.

Hedersprisen fører seg inn i lang rekke designutmerkelser Marex har fått de siste årene.

Ifølge sjefen er det ingen fritidsbåtprodusenter i Europa som har vunnet flere priser enn Marex.

– Blant de ledende

Båtbransjeforbundet Norboats Thomas Nicolai Bjønness sier følgende om Marex sin stilling:

– Marex er en båtbygger som både leverer store luksusbåter i Norge og samtidig også har klart å hevde seg i det internasjonale markedet. Det står det det respekt av.

Båtbransjeforbundet Norboats Thomas Nicolai Bjønness Foto: Kommunikasjon / Norboat

Marex oppgir at selskapet fikk rundt 40 millioner kroner i overskudd i fjor, 50 år etter at de startet opp.

Mye har skjedd med båtbransjen siden 1973, da Marex kom med sin første båtmodell som ble omtalt som en fantastisk fritidsbåt for hele familien.

Det var modellen «Sun Cab 24», som Marex lagde 432 av.