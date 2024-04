En mann er pågrepet og siktet for drap på en svensk kvinne i 30-årene i Arendal sentrum tirsdag morgen. Det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet har etterforsket saken med full styrke etter at vi fikk melding om hendelsen tirsdag morgen. En mann er nå siktet for drap. Etterforskningen til nå tilsier at han ikke har noen relasjon til den avdøde, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Mannen ble pågrepet i ettermiddag, opplyser politiet i kveld. De tar sikte på å fremstille mannen for varetektsfengsling i morgen.

– Den sikta er gjort kjent med siktelse, men ikke avhørt. Siktede har fått oppnevnt forsvarer, sier Bruvoll.

Politiet ønsker ikke å si noe mer om omstendighetene rundt pågripelsen.

– Det at en person er siktet i saken betyr at vi vurderer at det er sannsynlighetsovervekt for at han har begått drapet. Den videre etterforskningen vil avklare om mistanken mot den siktede styrkes eller svekkes, sier Bruvoll.

Politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Politiet utelukker ikke at det kan være en annen gjerningsperson og politiet fortsetter derfor å etterforske saken bredt, skriver politiet.

– For politiet er det viktig å formidle at en siktelse i en straffesak ikke nødvendigvis betyr at vedkommende er gjerningsperson. Vi etterforsker fortsatt saken bredt og kan ikke utelukke at det kan være en annen gjerningsperson, sier Bruvoll.

Fortsatt økt beredskap

Etter det NRK får opplyst, mener politiet at kvinnen ble drept med en kniv. Teknikere fra politiet skal ha funnet en kniv rett i nærheten av åstedet, etter det NRK erfarer.

Bevæpnet politi i Arendal sentrum torsdag. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Fungerende stabssjef i Agder politidistrikt, Tore Solberg, sier i pressemeldingen at Agder politidistrikt fortsatt vil ha økt beredskap.

– Politiet vil fortsatt ha hevet beredskap i Agder og Arendal sentrum og vil fortsette å ha synlig tilstedeværelse av uniformert og sivilt politi. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon for mange, sier fungerende stabssjef Tore Solberg.

Roser politiet

Ordfører Robert Cornels Nordli roser politiet for arbeidet de har gjort i saken.

– Jeg synes de har jobba godt i en krevende sak, og de har vært med på å skape så god trygghet som overhodet mulig i Arendal underveis, sier han til NRK.

Han understreker at den siktede ikke er dømt.

– Mitt inntrykk er at noen av innbyggerne vil føle en lettelse, mens andre fortsatt vil føle en uro. De kan oppsøke ulike tjenester, og kontaktinformasjon finner de på hjemmesidene til Arendal kommune.

NRK har snakket med flere i Arendal etter at pågripelsen ble kjent.

– Jeg synes det er bra at de kanskje har funnet en som har gjort det. For det er jo litt skummelt hvis det går en morder løs, sier Alina Marvik Johansen.

– Det er en ekkel følelse at det har gått rundt en drapsmann, sier Odin Haug.

Preget lokalsamfunn

Kvinnen i 30-årene var ansatt ved apoteket. Nødetatene fikk først en melding om en skadd person tirsdag morgen. Da de ankom stedet, stod ikke livet til å redde.

Arendal har vært preget av usikkerhet og høy aktivitet fra politiet etter drapet tirsdag morgen.

Politiet har besøkt skoler for å berolige elever og foreldre.

– Det at du kjenner vedkommende gjør det mer spesielt. Vi er veldig mange som vet hvem hun var, sier Petter Nesset.

NRK møtte ham på gata i Arendal.

– Jeg opplevde henne som spesielt servicevennlig og som en veldig bra person. Hun hadde mange gode relasjoner i byen, sier han.