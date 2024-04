Baneheia-saken: – De sendte inn kona mi for å få Viggo til å sprekke

Ifølge advokat Brynjar Meling som representerer Viggo Kristiansen ble sønnen igjen på gangen for å støtte moren. Da moren skulle inn for å vitne ble sønnen med inn og satte seg på bakerste benk, med Jan Helge Andersen noen meter foran seg.

– Etter at Viggo var pågrepet i september 2000, ble både kona mi, Turid, og jeg lovet å få komme på besøk til ham. Men så sendte de bare inn Turid, sa Svein Kristiansen da han vitnet i Sør-Rogaland tingrett tirsdag.

Begge foreldrene til Viggo Kristiansen vitnet mot slutten av rettsdagen. Viggo Kristiansens tidligere kompis, Jan Helge Andersen, sitter på tiltalebenken for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i Kristiansand fredag 19. mai 2000.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den pågående rettssaken i Sandnes står Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

Svein Kristiansen mener at politiet hadde lagt opp et taktisk løp etter pågripelsen av sønnen høsten 2000, som omfattet både han og kona.

– Skjønte at det ikke var mulig

– De visste at Viggo ikke kunne lyge for moren sin som han hadde et nært forhold til. Derfor sendte de inn kona mi for å få Viggo til å sprekke, mener Svein Kristiansen.

Da han fikk bli med inn til sønnen neste gang i fengselet, opplevde han dette som en følelsesmessig stor belastning.

Svein og Viggo Kristiansen feiret frifinnelsen i 2022 med kake. Foto: Eivind Pedersen

– Det var helt forferdelig. Vi skjønte at det ikke var mulig at han kunne ha gjort det han var tatt inn for.

Svein Kristiansen ble spurt om sitt kjennskap til sønnens nære kompis Jan Helge Andersen.

– Jeg kan ha hilst på ham, eller sagt hei, men jeg har aldri innledet en samtale med Andersen. Han holdt avstand.

Moren: – Vært mest interesse for konfliktene

Moren til Viggo Kristiansen fortalte om en snill gutt i oppveksten.

– Og det ble i grunnen ikke noe særlig leven med ham før han ble mobbet på skolen, sier moren.

Hun mener at utageringen har fått veldig mye oppmerksomhet, og moren forteller om en sønn som gjorde ærender som å handle for eldre damer og klippe plen.

– Men i denne saken er det jo konfliktene man har vært mest interessert i, sier moren.

Hun forteller om bobla hun havnet i da sønnen ble pågrepet for drapene.

– Det første avhøret med politiet var helt fryktelig. De ville ha meg til å presse Viggo for å tilstå, sier hun.

Advokat Brynjar Meling sier at det er en stor belastning for foreldrene å vitne i tingretten.

– Men dette er en familie som står sammen i tykt og tynt. Det var viktig for dem å komme her i dag for å støtte opp under sønnens vitnemål tidligere i rettssaken mot Jan Helge Andersen, sier Meling.

– Skal bli deilig å bli ferdig

Tidligere på dagen hørte retten et vitne som møtte Viggo Kristiansen etter at drapene skjedde i Baneheia. Hun hadde besøk av Kristiansen dagen før pågripelsen.

«I morgen kommer svaret, og det skal bli så deilig. Å bli ferdig», skal Kristiansen ha sagt til kvinnen etter at han var hos politiet for avgi DNA-prøve.

Han skal ha sagt at han da ville gå til avisen sammen med Jan Helge for å forklare hvordan de var blitt behandlet av politiet. Viggo skal ha sagt at han hadde fem vitner som kunne bekrefte at han ikke kunne ha gjort dette.

– Hva tenkte du når pågripelsene skjedde?

– Jeg tenkte det kunne ikke stemme. Jeg har i grunnen tenkt det hele veien.

Kvinnen forteller at det er mange som ikke har likt Viggo Kristiansen i nabolaget.

– Jeg tenker han var mye misforstått og fikk mye skylda for ting som ikke nødvendigvis var han.

– Du føler at Viggo er blitt misforstått?

– Ja. Og så vet vi jo det at han har forklart at han har funnet på mye. Alt fra rampestreker til verre ting, sier kvinnen.