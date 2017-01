Må stille inn radio på nytt

DAB- og DAB+-radioer over hele landet vil være tause i morgen tidlig. For at NRKs kanaler skal få like god dekning, sendes alle kanaler i DAB+ fra onsdag. Radioer som er stilt inn på P1, P2, P3 eller Alltid Nyheter vil være stille inntil nytt kanalsøk er gjort.