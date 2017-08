Lege gjorde 109 ulovlige journaloppslag

NRK har fått innsyn i flere titalls dokumenter som viser at legen har tilegnet seg opplysninger om totalt seks pasienter. Han har totalt gjort 109 ulovlige oppslag. Mannen ble oppsagt ved Sørlandet sykehus i mars i år.

En av pasientene, som ønsker å være anonym, har i lengre tid gått til behandling hos Distriktspsykiatrisk senter Solvang i Kristiansand.

– Jeg ble vanvittig fortvila da jeg fikk vite det. Det surret i hodet mitt og jeg klarte ikke fokusere på noen ting, sier kristiansanderen til NRK.

Under en behandlingstime i mars i år oppdaget han og psykologen at legen hadde snoket i journalen 75 ganger. Legen skal også ha gjort utskrift.

Saken ble tatt videre til ledelsen ved sykehuset. Det viste seg at sykehuset hadde hatt legen under oppsikt siden oktober 2016.

Et av dokumentene som viser hvordan legen systematisk har gjennomgått pasientjournaler til pasienter han ikke hadde behandlingsansvar for. Foto: Lars Hægeland / NRK

– Lite støtte fra sykehuset

Pasienten synes det er opprørene at det tok så lang tid før han fikk vite om snokingen.

– Det tok seks måneder fra sykehuset hadde sitt første møte med legen til jeg ved en tilfeldighet oppdaget snokingen, og da hadde de trolig visst lenge hva han holdt på med.

Også i etterkant opplever han lite støtte fra sykehuset.

– Jeg har fått veldig lite informasjon fra sykehuset. Jeg føler meg fullstendig glemt, og det er en tøff følelse, sier han.

Ser alvorlig på saken

Organisasjonsdirektør Nina Føreland er unnvikende på direkte spørsmål om legens handlinger, men sier saken blir tatt alvorlig.

– Vi ser alvorlig på at medarbeidere gjør urettmessige oppslag i pasientjournaler, fordi pasienter må kunne ha tillit til at vi forvalter taushetsbelagt informasjon på en riktig måte.

Heller ikke på spørsmål om hvorfor saken har tatt så lang tid vil Føreland svare konkret.

– Når vi får informasjon om at en medarbeider har gjort urettmessige innsyn i en journal, undersøker vi saken og tilstreber å informere de berørte så fort som mulig.

– Hvorfor har det da tatt så lang tid i dette tilfellet?

– Som sagt vurderer vi og undersøker saken.

Hadde relasjon til familiemedlem

NRK har også sett dokumentasjon på at legen har opptrådt som talsperson for et familiemedlem av pasienten. I denne rollen har han uttalt seg om tilstanden til pasienten overfor offentlige etater, på vegne av familiemedlemmet. Han har aldri hatt behandlingsansvar for pasienten.

Saken er meldt til Kristiansand politistasjon, hvor den avventer saksbehandling. Pasienten er imidlertid usikker på om han orker å møte legen igjen i en eventuell rettssak.

– Jeg vet helt ærlig ikke om jeg klarer å se den mannen i øynene. Det han vet om meg får meg til å skamme meg. Og det gjør veldig vondt å tenke på.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med legen, men han har tidligere sagt at han ikke ønsker å uttale seg om saken.

Jeg ønsker at dere tar ham inn til samtale så fort som mulig! Jeg føler meg veldig truet ettersom han har veldig mange sensitive og personlige opplysninger om meg. Utdrag fra anmeldelse til Kristiansand politistasjon

Venter på utspill

Sykehuset sendte saken videre til Fylkesmannen for en vurdering av ytterligere sanksjoner mot legen. Fylkeslegen i Aust- og Vest-Agder, Anne Sofie Syvertsen, har tidligere betegnet saken som alvorlig.

Hun har sendt saken til Helsetilsynet som nå venter på utspill fra legen før de behandler saken.