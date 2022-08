Lastebil traff garasje med et brak mens beboerne sov

– Jeg hadde ikke stått opp. Jeg sov i huset bak garasjen. Så hørte jeg et brak, forteller Geir Inge Johnsen i Kvinesdal.

Han lurte på hva dette var for en lyd og kikket ut døra:

– Da så jeg en lastebil som hadde kjørt inn i garasjen.

Det var like etter klokken 09 mandag at uhellet skjedde på Øye i Kvinesdal.

Johnsen fikk på seg klærne. Han løp ut og var litt bekymret over smellet.

Sporene fra lastebilen inn til garasjen over et jorde var på om lag 100 meter.

Geir Inge Johnsen lå og sov i øverste etasje da lastebilen kolliderte med garasjen. Foto: Lars Eie / NRK

Johnsen forteller at han har ambulansesjåfør-kurs i regi av Røde Kors Hjelpekorps.

– Jeg fikk snakket med sjåføren. Han ga livstegn fra seg. Det var det viktigste for min del, forteller kvindølen.

Etter å ha forsikret seg om at sjåføren hadde det bra, ble hjelp tilkalt.

Johnsen forteller at han og dattera bor i huset. Han er glad for at ingen ble skadet i sammenstøtet.

Bergingsbilen på plass for å trekke ut lastebilen. En garasje ble fullstendig ødelagt i sammenstøtet.

Beslaglagt førerkort

Sjåføren av lastebilen har fått inndratt sertifikatet, opplyser operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt.

– Heldigvis ble ingen skadet. Utrolig nok, sier operasjonslederen.

Han forteller at det er opprettet sak mot sjåføren for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 om uaktsom kjøring.

Sporene viser at lastebilen har kjørt om lag 100 meter på et jorde før den traff garasjen.

Materielle skader

En dobbeltgarasje som sto foran huset stanset lastebilen. Det var ingen biler i garasjen. Noen delebiler på utsiden ble smadret.

– Det er bare materielle skader. Hvordan det gikk med sjåføren er det som betyr noe. Materielle skader betyr ingenting, understreker beboer Johnsen.

Han sier det nå er opp til forsikringsselskapet å ta seg av skadene. Selve huset har ikke fått synlige skader.

– Garasjen ble restaurert for tre år siden. Nå blir det ny garasje igjen.

I ettermiddag var bergingsbil på plass og trakk ut lastebilen fra garasjen.

– Det har vært et kraftig sammenstøt. Det var greit at garasjen sto foran huset. Da traff i alle fall lastebilen ikke i huset, sier Johnsen.