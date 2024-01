Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks KS, kommunenes interesseorganisasjon, uttrykker bekymring for muligheten for juksestemmer i folkeavstemningen i Søgne- og Songdalen.

Styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen, har sendt et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet der hun uttrykker bekymring for legitimiteten til folkeavstemningen.

Kommunalminister Erling Sande (SP) avviser bekymringene og uttrykker tillit til innbyggerne, og understreker at valgfusk er ulovlig og straffbart.

– For meg virker det merkelig, jeg har nesten ikke hørt om at det er mulig å komme i en slik situasjon, sier styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen.

Styrelederen sendte i dag et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet hvor det blir uttrykt bekymring for legitimiteten til folkeavstemningen i Søgne og Songdalen.

Hun forteller at det sirkulerer en «jukseoppskrift» på hvordan man kan avgi juksestemmer.

– Det er veldig alvorlig hvis vi ikke har tillit når vi går til valgurnene, at resultatet blir som det blir.

Hun sier hun i utgangspunktet har tillit til valgsystemet i Norge, men at vi må vite at resultatet er til å stole på.

Styreleder i KS har i dag sendt et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet hvor de er bekymret for legitimiteten til folkeavstemningen.

Falske stemmesedler

Vil innbyggerne i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen bli i Kristiansand, eller bli selvstendige igjen?

Det spørsmålet får vi svar på neste fredag når resultatet fra folkeavstemningen legges frem. Valget pågår nå, og det er poststemmene flere nå setter spørsmålstegn ved.

For innbyggerne kan stemme digitalt eller via post. Og har du ikke fått stemmeseddel kan du skrive ned din mening, navn og fødselsdato på et ark og sende inn dette som din stemme.

– Per nå er det ikke mulig å fastslå hvorvidt sirkuleringen av oppskrifter på nett for å produsere «juksestemmer» vil påvirke utfallet av folkeavstemningen, skriver Helgesen i sitt brev til departementet.

NRK forklarer Hva har skjedd i Søgne-saken? Hva har skjedd i Søgne-saken? Slått sammen med tvang i 2020 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen.

Det kommunale giftemålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte imot sammenslåing i 2016. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedum kom med lovnader I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne.

Han lovet at Søgne skulle bli en egen kommune dersom Sp tok makta etter valget. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedtak i bystyret i Kristiansand 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.

Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner På oppdrag fra regjeringen fikk Statsforvalteren i Agder sommeren 2022 i oppdrag å utrede konsekvenser av oppsplitting. I januar 2023 kom svaret.

Estimert pris på en kommuneskilsmisse i Kristiansand var inntil 400 millioner kroner. Hva har skjedd i Søgne-saken? Bystyret sa nei for andre gang 15. februar 2023 sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. Hva har skjedd i Søgne-saken? Gjelsvik vil endre loven I mars 2023 ble det klart at Regjeringen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik ville endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen - i strid med Kristiansands vedtak.

SV sikret flertall for lovforslaget som åpnet for folkeavstemning. Hva har skjedd i Søgne-saken? Lovforslaget blir endret Forslaget om å endre Inndelingsloven ble behandlet i Stortinget 28. november 2023.

Senterpartiet, SV, Rødt og Arbeiderpartiet sikret flertall, og lovendringen ble vedtatt med 59 mot 40 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Folkeavstemning Fra 22. januar til 2. februar 2024 kan innbyggere i Søgne og Songdalen - som er minst 16 år i løpet av året - avlegge stemme.

Folkeavstemningen gjøres digitalt. Innbyggere som ikke kan, eller ikke vil stemme digitalt, kan stemme via brev. Forrige kort Neste kort

Ingen tradisjon for valgfusk

– Vi har en lang demokratisk tradisjon i Norge og har ikke vanligvis kommet borti valgfusk, sier kommunalminister Erling Sande (SP).

Han understreker at valgfusk er ulovlig og straffbart.

– Vi har gjort det vi kan for å legge til rette for at dette blir en ryddig avstemning. Vi må legge til grunn at folk er ærlige og redelige.

Han sier han er trygg på at legitimiteten til folkeavstemningen er ivaretatt.

– Det å stole på at folk ikke jukser, er ikke det litt naivt?

– Vi har lang og demokratisk tradisjon i landet vårt. Det er ikke vanlig at det oppstår valgfusk. Det er ulovlig og straffbart og jeg legger til grunn at folk er ærlige og redelige.

Sander sier han har møter med Valgdirektoratet flere ganger i uken for å sikre at denne folkeavstemningen går riktig for seg. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Vil bli ferdig med saken

I Søgne tar to menn hverandre i hånden og takker for sist.

Grunnen til at de har sett mye til hverandre i det siste er fordi de er dypt uenig i hva som er best for bygdas fremtid.

– Uansett hvilken side av saken man er på er vi alle klar for å avslutte denne prosessen nå. Da må vi vite at valgresultatet er til å stole på, sier Erik Spieler som er leder for aksjonsgruppa som vil bli i Kristiansand.

Han frykter bygda aldri vil bli ferdig med denne saken dersom man sår tvil om valgresultatet.

Rivalen og leder av aksjonsgruppa som vil ha Søgne kommune tilbake, Sigurd Berg Aasen, sier han har tillit til valgprosessen.

– Disse poststemmene skal telles opp av to personer. Hvis de ser noen feil skal stemmen forkastes, og etter det skal to nye personer telle opp, sier Aasen.

Begge to har hele tiden sagt at de vil akseptere resultatet umiddelbart.

Sigurd Berg Aasen (t.v.) i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» og Erik Spieler i «Ja til Søgne i Kristiansand». Foto: Hans Erik Weiby

– Oppgitt

– Jeg blir litt oppgitt. Dette hadde vi med som vårt høringsinnspill. Her legges det opp til en prosess med en stor andel brevstemmer som vil gå utover hele valgresultatets legitimitet.

Det sier ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander (H) og fortsetter:

– Vi var skeptisk til denne ordninga med brevstemmer. Og når det er mulig å stemme med en enkel lapp gjør det oss enda mer bekymret for valgsikkerheten.

Han sier han nå håper så mange som mulig stemmer, og at de stemmer digitalt slik at det ikke vil bli noen tvil rundt resultatet.

Ordfører Mathias Bernander håper alle bruker sin digitale stemme. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK