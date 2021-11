Kommune med kampanje for å få folk til å hjelpe mindre

– Folks første tanke er gjerne å hjelpe. Men vi skal vite at det er viktig å la folk hjelpe seg selv. Det er viktig å mestre små og store oppgaver i hverdagen, sier Mette Brevigh Nilsen.

Hun er kommunalsjef for hjemmetjenester og rehabilitering i Kristiansand kommune, som denne uken rullet ut kampanjen «Bjørnetjeneste».

Hensikten er å få folk til å hjelpe mindre.

Bakgrunnen er at kommunale tjenester har utfordringer med at pårørende ønsker at deres nære skal få mer hjelp enn de egentlig trenger.

Pårørende selv kan også hjelpe litt for mye.

Ifølge kommunen, kan dette gjelde eldre, mennesker med problemer knyttet til rus eller mennesker med en funksjonsnedsettelse.

– Vi har kultur for å hjelpe, men det kan rett og slett bli i meste laget av og til, sier Nilsen.

Kommunalsjef for hjemmetjenester og rehabilitering i Kristiansand kommune Mette Brevigh Nilsen, sier målet med kampanjen er å få folk til å tenke litt mer over hvilken hjelp de gir. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

Delte meninger

Kampanjen, som også er lagt ut på kommunens Facebook-side, har blitt lagt merke til.

Noen liker den. Andre reagerer:

«Er virkelig folk så hjelpsomme at det trengs en kampanje for å oppnå det motsatte?»

«Wow….Snakk om å slenge dritt rett i fleisen på kronisk syke! I mine øyne er dette totalt skivebom og direkte hån av den gruppen!»

Viktig for utvikling og selvfølelse

Ole Petter Rabbersvik, som ble lam fra brystet og ned etter en bilulykke for seks år siden, mener kampanjen har noe for seg.

Han sier det er viktig å få gjøre ting selv.

– Gjennom å stå på og gjøre ting selv, har jeg blitt selvstendig nok.

Det han klarer selv, vil han også gjøre selv. Det er viktig for selvfølelsen.

– Bør folk slutte å hjelpe?

– Selvfølgelig ikke. Hjelp er nødvendig, men det kan være flaut å få for mye hjelp.

Rabbersvik har selv medvirket i kampanjen.

Ole Petter Rabbersvik skjønner at det kan være vanskelig å vite når man bør hjelpe. Om han mister noe på bakken, klarer han å bøye seg ned for å hente det, men sånn er det ikke for alle rullestolbrukere. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

– Kan bli mer redusert

Nilsen i kommunen sier målet med kampanjen er å få folk til å tenke litt mer over hvilken hjelp de gir.

– Får man for mye hjelp, blir man passivisert og inaktiv. Det kan rett og slett føre til at man blir mer redusert, sier hun.

Det blir påpekt at budskapet om å hjelpe mindre, gjelder aktiviteter den enkelte selv kan klare.

Nilsen understreker at de som trenger hjelp, selvfølgelig skal få det.

– Det er viktig å dosere hjelpen der den trengs, sier hun.