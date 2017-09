Salg av magasinet er en meget viktig jobb og inntektskilde for rusmisbrukerne, og gir de verdighet i livet, sier Klar-redaktør Oddmund Harsvik.

Uten jobb, ser de mørkt på fremtiden.

– En sier rett ut at han ikke vet om han finner noen grunn til å leve hvis han mister jobben. Mange kommer og trygler meg om å forsøke med et Klar-nummer til – og det gjør jeg gang, på gang, på gang, sier Harsvik

Selgerne kjøper bladet for 50 kroner og selger det videre for 100. Mellomlegget beholder selgeren som lønn, resten går til produksjon av nye blader.

Sponsorsvikt

Gatemagasinet Klar har slitt med dårlig økonomi over lengre tid. Sponsorer svikter, og magasinet mangler annonsører.

I Stavanger har de bladet «Asfalt» som ifølge Harsvik opplever enorm støtte. I fjor fikk «Asfalt» to millioner kroner inn på støtteannonser, mens Klar bare har 2–3 støtteannonser hver gang.

I Kristiansand er det ingen stor vilje i næringslivet til å støtte prosjektet.

Oddmund Harsvik fortviler over manglende støtte til gatemagasinet Klar. (arkivfoto) Foto: Henrik Risdal / NRK

– Nei, vi har hatt annonseselgere ute for å prøve å selge oss inn, men de kommer tilbake og har mislyktes, sier Harsvik.

Han hadde forventet mer støtte fra næringslivet, fra lokalsamfunnet og fra alle som nyter godt av gatemagasinet.

– Det er ingen tvil om at det følger mye godt med, og også ren økonomisk gevinst med det vi gjør. Sparer vi rettsapparatet for 3–4 dager med at de blir belastet med dem som selger Klar – så er det spart flere hundre tusen kroner bare der. Riktignok får vi 350.000 fra kommunen, men det holder ikke lenge, sier han.

Trues av konkurs

For å frigjøre penger til videre drift, ble gatemagasinets eiendom i Kristiansand lagt ut for salg i fjor sommer. Den nesten 300 kvadratmeter store eiendommen, har vært stiftelsens tilholdssted de fem siste årene.

Eiendommen står fortsatt usolgt, og Harsvik sier fremtiden for fortsatt drift nå er veldig usikker.

– Hvor lenge jeg kan holde på med det er uvisst. Sånn som det er nå, hvis ikke vi får solgt lokalet og hvis ikke vi får inn penger, er vi bankerott.

Viktig for rusmisbrukerne

Harsvik har gitt ut gatemagasinet i elleve år, og har sett viktigheten av dette for rusmisbrukerne som selger magasinet. De har en anstendig jobb, får en inntekt og føler de gjør noe nyttig.

Klar-selgerne møter vi på gatehjørnet og på butikken. Kontakten kan bety mye for selgerne.

– Ei jente som selger Klar, sa at uten den støtte hun får fra kundene sine hadde ikke hun klart å feire ett år som rusfri. De gode ordene, rosende omtale og det å bli sett som et fullverdig menneske, gjør hverdagen hennes ny.