Hvalrossen Freya kan være miljøhelt

– Det var kult at den skulle opp på brygga.

Barnehagegutten Sigurd betrakter hvalrossen «Freya» på trygg avstand.

– Den er skummel, legger barnehagekompis Emilian til.

De to var blant flere heldige som fredag fikk se den etter hvert mye omtalte hvalrossen boltre seg på en brygge i Risør.

Etter å ha skapt furore i Kragerø den siste tiden, har Freya nå beveget seg til Sørlandet.

Hvalrossen på 600 kilo har blitt en snakkis på sosiale medier denne våren etter flere besøk langs kysten.

Hvorfor ferden denne gangen har gått videre til akkurat Risør, er det ingen som vet.

Men nå kan ting tyde på at Freya er i ferd med å bli en miljøhelt.

Miljøhelt?

Kathrine Ryeng jobber med forskning og rådgivning knyttet til dyrevelferd hos sjøpattedyr ved Havforskningsinstituttet.

Hun tror hun har funnet svaret på hvorfor Freya farter rundt i sør.

– Dette dyret har funnet et eldorado for mat, sier forskeren på telefon fra Tromsø.

Ryeng viser til en rapport om utbredelsen av stillehavsøsters, som Havforskningsinstituttet publiserte i 2020.

Stillehavsøstersen er en uønsket art i det norske farvann. Den blir sett på som en miljøtrussel, som er svært vanskelig å bekjempe. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Den viser at stillehavsøstersen befinner seg i store mengder akkurat der Freya har valgt å boltre seg.

Hvalrosser er veldig glad i muslinger, og ifølge forskeren kan en voksen hvalross spise flere tusen skjell i løpet av et måltid.

– Spør du meg, er det ikke tilfeldig at dette dyret har oppholdt seg lenge i disse områdene.

Forsker Kathrine Ryeng sier Freya har funnet et eldorado for mat. Foto: Havforskningsinstituttet

Stillehavsøstersen er en uønsket art i Norge siden den utgjør høy risiko for miljøet.

Dens enorme evne til reproduksjon har dessuten gjort at man har sett på det som urealistisk å begrense spredningen.

Hvis det stemmer at Freya forsyner seg av mengden av skjell, mener Ryeng at hun allerede kan ha bidratt til å dempe spredningen av stillehavsøstersen i sør.

– Kanskje har hvalrossen også gjort livet enklere for badegjestene i skjærgården.

SLÅR ET SLAG FOR MILJØET: Freya kan ha bidratt til å minske spredningen av den uønskede stillehavsøstersen i Oslofjorden og langs sørlandskysten. Foto: Tone Olsen Tjelmeland

Finn frem flytebrygga

I Risør må ordfører Per Kristian Lunden erkjenne at «kjendis-hvalrossen» har blitt en severdighet.

Men om Freya har det best blant båter og mennesker, tviler han på.

– Jeg håper den finner tilbake til sitt rette element så raskt som mulig, sier Lunden til NRK.

Nå skal kommunen snakke med Fiskeridirektoratet for å finne ut hvordan de best mulig kan ta vare på Freya, uten at mennesker og ting kommer til skade.

Freya hadde funnet seg en god plass i sola i Risør fredag formiddag. Foto: Espen Bierud / NRK

Lunden forteller at de også kanskje kan få overta flytebrygga som ble laget til Freya i Kragerø.

Det støttes av Ryeng.

– Hvalrosser elsker å ligge på ting som flyter. Hun bør bli presentert for noe hun kan ligge på raskt, så hun ikke venner seg til båthavnbrygge slik hun gjorde i Kragerø.

Ryengs råd er å plassere en lavtliggende brygge der Freya svømmer inn og ut.

Tilbake igjen i Risør avbrytes plutselig NRKs intervju med ordfører Lunden:

– Oi, her kommer den opp ja!

– Her må vi virkelig passe på, sier Lunden.

Politiet og Naturvernforbundet har tidligere advart mot å komme for tett på dyret. Både av hensyn til hvalrossen selv, men også fordi hun kan skape farlige situasjoner for mennesker.

– Vi bør gå foran som et godt eksempel og flytte oss litt unna, sier ordføreren.

Ryeng anslår at Freya er omkring 4–5 år gammel.

– Hvis hun en gang blir voksen og får unger vil hun kanskje komme tilbake til sør hvis hun husker at hun har noen enorme matfat der, men det er bare spekulasjoner.

Den mye omtalte hvalrossen har vært innom både Sarpsborg, Tjøme og Kragerø.