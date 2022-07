– Jeg hørte ett vanvittig hyl og hunden rullet rundt. Deretter slepte han seg bortover bakken, beskriver Daniel Olaisen.

Han er matfar til hunden Ravn. I slutten av mai var de to ute på luftetur. Som så mange ganger før kastet han en ball som hunden skulle løpe etter.

Denne gangen skjedde noe helt uvirkelig.

– Jeg trodde først han var bitt av en huggorm, men skjønte fort at det var noe mer alvorlig.

Både beina og halen var helt slappe da eieren kom bort til hunden.

Røntgen viste at Ravn hadde fått en smell i nervene i ryggen. Det har gjort at han har mistet følelsen og fått en lammelse i bakre del.

Hunden som er en blanding av collie, rottweiler og lapphund kan nå verken stå eller gå.

Her er Ravn hos veterinær dagen etter hendelsen. Da visste familien fortsatt ikke om det kom til å gå bra. Fra venstre Ylva, pappa Daniel Olaisen og Aurora. Foto: Henriette Johnsen

Gode framtidsutsikter

Nå er familien i Kristiansand imidlertid i full gang med opptrening.

På terrassen har de både en treningsball og en rullestol som er spesialbygd til hunder. De kiler han også med sminkekoster på labbene for å stimulere nervene.

Ylva har vokst opp med Ravn og beskriver han som en lillebror. Her trener hun og faren Daniel Olaisen med treningsball. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

To ganger i uka tas Ravn til fysioterapeut. I tillegg trener familien med han fire ganger hver dag. Innimellom alt dette bærer de han rundt i sele.

Han må følges opp hele døgnet og sover nå i ektesenga.

Målet er at Ravn skal lære seg å stå og gå selv.

– Han blir nok aldri helt som han var, men vi får full støtte fra dyrleger om at det vi gjør for Ravn er bra og at han ikke har vondt og lider, sier matmor Henriette Johnsen.

Veterinær: – Kan bli helt normal

Helle Novang Pedersen er veterinær med mastergrad i nevrologi. Hun svarer på generelt grunnlag, men sier prognosene er gode for den type lammelse som Ravn har så lenge hunden har smertefølelse.

– De vil i mange tilfeller bli helt normale. Noen vil også kunne bli delvis bra og greie å gå igjen, men ikke helt normalt. Det er også noen som ikke vil fungere normalt og få vedvarende problemer med inkontinens, sier Pedersen.

Eierne forteller at Ravn også glemmer at han er lammet innimellom.

– Han trosser alt og er livsglad. Det er det som holder oss i gang.

Startet innsamlingsaksjon

Så langt har familien brukt nesten 150.000 kroner på behandling og utstyr. Bare MR og CT kostet 30.000 kroner hver.

– Det er mye penger, men så lenge vi har råd til det og får hjelp så kommer vil til å «gønne på» til det er tomt i kassa.

Familien har også startet en innsamlingsaksjon i sosiale medier. Her har det kommet inn rundt 70.000 kroner.

Dere har ikke reflektert over at andre i verden kan trenge de pengene mer enn hunden deres?

– Jo, det har vi nok, men for oss betyr denne hunden ekstremt mye. Han er som et familiemedlem.

Matmor Henriette Johnsen har hatt en tøff tid etter at Ravn ble lam. De siste ukene har de sett stor bedring hos ham og det gir dem håp. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Kona Henriette Johnsen forteller at de har fått reaksjoner på at de bruker så mye penger på en hund.

– Noen synes det er langt over streken i forhold til kostnader. «Er det ikke bare å kjøpe en ny hund?», spør de, men vi kan jo ikke kjøpe en ny Ravn, sier Johnsen.

Skal øke forsikringen

Det var datteren Aurora som tok initiativ til innsamlingsaksjonen. Hun måtte overtale foreldrene til å bli med på det.

– Vi synes det er vanskelig å be om penger fra andre, men vi kan ikke bare gi opp vår kjæreste Ravn. Nå er vi overveldet over all hjelp og støtte vi har fått, sier Johnsen.

Familien har forsikret hunden, men det beløpet er oversteget for lenge siden.

– Vi hadde aldri trodd vi måtte forsikre ham for 200.000 kroner. Nå har vi lært at det bare er å skru opp forsikringen, sier de.