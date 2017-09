Her kommer «Bitcoin»-minibanken

Gründer og leder i Babylon Vapeshop, David Johannesen, håper at interessen rundt valutaen kan øke ved å installere en slik minibank i sin butikk i Kristiansand.

David Johannesen er den første som velger å gjøre Bitcoins til noe håndfast på Sørlandet. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Jeg gjør dette fordi det er et marked i vekst. Jeg gjør det også for å øke interessen rundt Bitcoins for nordmenn. Jeg ser også en liten forretningsmulighet i det, fordi jeg tar et lite gebyr for overføringen.

Han forteller videre at minibanken så å si fungerer som en vanlig minibank. Du putter inn sedler og får en kode på mobilen. Så ser du verdien du overfører fra kroner til bitcoins.

Fra før finnes det bare én minibank for Bitcoin i Norge, i Oslo.

Dette er bitcoin Foto: GEORGE FREY / Afp Ekspandér faktaboks Digital valuta som ble laget i 2009.

Finnes nå også i fysisk form.

Åpent for valutaspekulering via børs.

Man kjøper Bitcoin av nett-tjenester som tilbyr dette og oppbevarer dem i en egen digital lommebok.

Brukerne kan generere nye bitcoins ved å utføre «mining», gruveutvinning, dette ved å stille datakraft tilgjengelig for nettverket.

Ved å løse kompliserte matematiske utregninger (algoritmer) som Nakamotos originalprogram genererer, belønnes man med nyutstedte mynter. Jo mer datakraft du tilbyr systemet, jo større sjanse har du for å finne gull i din «gruvedrift».

Benytter offentlig nøkkelkryptering, som blant annet skal forhindre forfalskning.

Overføres fra person til person via Internett.

Godtas som betalingsmiddel en rekke steder. Blant annet skal man kunne handle ved i Oslo, ta taxi i Østfold eller handle sjømat i Kristiansand med valutaen.

Er ikke avhengig av tredjepart, som Paypal eller en vanlig bank.

Å betale med den er i utgangspunktet gratis, men en frivillig avgift kan gi transaksjonen høyrere prioritet.

Totalt antall bitcoins er 21 millioner.

Se enkel forklaring på Youtube her. Kilder: Bitcoin Norge, Casascius.com, Wikipedia, Svein Ølnes v/ Vestlandsforsking

Fordeler og ulemper

Professor på Handelshøyskolen ved Universitet i Agder, Katrine Nyhus, sier det både er fordeler og ulemper med den nye elektroniske betalingsmåten.

Nyhus skjønner at mange unge velger å ta i bruk Bitcoins. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Fordelen for forbrukerne er at det blir gratis og at det går fort å overføre penger. Du slipper å gå via en bank eller andre for å hjelpe deg med transaksjonen. Du overfører penger direkte fra en person til en annen.

Hun mener likevel at om du tar et steg tilbake, og ser det fra et litt større perspektiv, så vil dette gi myndighetene problemer.

– Det er vanskelig for skattemyndighetene å se hvor mye verdier folk har stående på Bitcon-kontoer. Det blir også vanskelig å se hvem som overfører til hvem.

Utrolig kurs

NRK har tidligere skrevet om hvordan kursen til den virtuelle valutaen har økt på en måte ingen tidligere har sett maken til. I løpet av tre år gikk en bitcoin fra å være verdt rundt 2.700 norske kroner, til å i dag være verdt over 15.000 kroner.

Kloster jobber som sjåfør i Bring. Foto: Odd Rømteland / NRK

Vi måtte ikke lete lenge etter noen som har investert i Bitcoin. Espen Kloster er postmannen som leverte minibanken til butikken, og han har selv sett forretningspotensialet i valutaen og kjøpt flere digitale mynter.

– Jeg gjorde det mest fordi jeg håper at pengene mine blir mer verdt, ikke fordi jeg skal bruke dem.