Han lar strengene fortelle

På sitt tredje album gir Christer Fredriksen fra Kristiansand all oppmerksomhet til sin store kjærlighet - gitaren.

Allerede som trettenåring bestemte han seg for å satse på gitar. Forrige plate spilte han inn i Spania. Denne gangen bestemte gitaristen seg for å spille inn i hjembyen.

Tre døgn i studio

– Jeg lukket meg inn i et studio i tre døgn for å se hva som kom ut av det, forteller Christer. – Og overraskende nok ble det et album, ler han.

Albumet "Vit" består av ni egenkomponerte melodier.

– Det å gi ut ei rein gitarplate har sine utfordringer, innrømmer Fredriksen.

Han mener det derfor er viktig å skape variasjon i musikken.

– Utfordringen er å holde oppmerksomheten til lytteren gjennom hele albumet, konkluderer gitaristen.

Mye personlig

Det er blitt et album uten ord, med gitaren som formidler.

– Jeg bruker gitaren til å beskrive forskjellige følelser, sier Christer.

Inspirasjonen finner han i alt han ser, i samtaler, bøker og opplevelser.

Han har jobbet mye med å få variasjon i lydbildet.

– Jeg har lagt vekt på at det skal være så nært som mulig, du hører absolutt alt jeg spiller og jeg føler at det er noe av min signatur som gitarist.

Den plateaktuelle musikeren legger ikke skjul på at han legger mye av seg selv i musikken.

Imponert anmelder

Anmelder Øyvind Nyvoll beskriver Christer Fredriksen som en gitarist som har gjort mye forskjellig i skjæringspunktet jazz, rock, fusion. Og at alt har vært gitarbasert, tar anmelderen som en selvfølge.

Anmelder Øyvind Nyvoll gir Fredriksen ni av ti poeng for sitt siste album "Vit". Foto: Janne Aateigen / NRK

– I hans siste utgivelse har han fått alt til å stemme, sier Nyvoll.

– Gitaren er enda mer i sentrum nå enn tidligere og han utforsker looper, minimalisme og effekter. Til tider får han til en slags analog elektronikasound - som egentlig er en selvmotsigelse.

Christer har tatt vare på den sterke melodien og har laget noen ordentlig fine låter, roser Nyvoll.

Her er mye forskjellig og masse gøy for gitarister - men også for vanlige dødelige, konkluderer NRKs musikkanmelder Øyvind Nyvoll.

Han mener albumet "Vit" når opp til ni av ti mulige poeng.