Hagen beste sørlending i sykkel-NM

Krister Hagen ble beste sørlending i søndagens fellesstart i sykkel-NM. Hagen som for anledningen syklet for Stavanger SK, ble nummer fire. Neste sørlending i rekka, var Herman Dahl som havnet på en 14. plass. Dahl syklet for Kristiansands CK.