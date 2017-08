Googlet etter drap og kniv

– Det var bare kaos der inne, sa tiltalte om internatrommet til offeret der drapsforsøket skjedde.

18-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å drepe en jevngammel jente i desember i fjor. De to, som da var 17 år gamle, gikk sammen på videregående skole i Bygland i Aust-Agder.

Han nekter straffskyld, og forsvareren mener han var utilregnelig.

I retten i dag forklarte tiltalte at han mener han stakk offeret seks ganger.

– Mye negativt på grunn av psyken

I retten opplyste aktor Beate Rullestad-Jansen at det på tiltaltes telefon var funnet et Google-søk ved tidspunktet for drapsforsøket.

Det var søkt etter ord som drap og kniv, men tiltalte kunne ikke huske at han hadde søkt etter disse ordene.

Krimteknikere på plass i Bygland dagen da jenta ble knivstukken i internatbygget. Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

I avhør har tiltalte sagt at han hadde søkt på internett etter hvordan man dreper.

Det kom også frem at tiltalte hører stemmer, blant annet under selve drapsforsøket.

Bistandsadvokat for knivofferet, Sveinung Søndervik Johnsen og aktor Beate Rullestad-Jansen. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Dagen før drapsforsøket hørte han stemmer og hadde det han beskrev som en «spenning i kroppen».

– Snill og hyggelig, inkluderende, men så er det mye negativt på grunn av psyken, svarte 18-åringen i retten da han ble bedt om å beskrive seg selv.

Tiltalte skal også ha kommet med drapstrusler mot den jevnaldrende jenta i oktober 2016. Da hugget han gjentatte ganger en kniv i døra til rommet hennes på internatskolen.

Mente han hadde et «drepeblikk»

– Jeg kan ikke huske det, sa tiltalte om at han skal ha truet henne på livet. Han mente han uansett ikke ville drepe henne.

Knivofferet beskrev i retten at tiltalte kunne ha det hun beskrev som et «drepeblikk», blant annet ved denne anledningen. Tiltalte ville ikke kommentere dette uttrykket.

I retten bekreftet han knivofferets forklaring om at kjæresteforholdet de hadde fra skolestart var veldig av og på frem til episoden i oktober.

Han fortalte at han hadde hatt selvmordstanker som bunnet i at han var blitt mobbet.