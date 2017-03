I en sofa bak Slottet sitter en kronprinsesse, en statsminister og en utenriksminister med nesa i mobilen, mens tre flyktningbarn forsøker å lære dem bokstavene.

Mette-Marit, Erna Solberg (H) og Børge Brende (H) blir guidet inn i et univers av søte monstre og skattekister av søstrene Raghad (6) og Khadija Alhaj (7) og Mustafa Monzer Falaha (8). Alle tre har flyktet fra Syria.

NORAD utlyste en konkurranse for spillutviklere og fikk hjelp av NTNU-professor Alf Inge Wang, kjent for verdenssuksessen Kahoot, til å lede arbeidet. Mandag lanseres spillene hos UNESCO i Paris, og målet er at spillene på sikt skal "oversettes" til andre språk.

– Vi vil helst at alle barn skal gå på skole og ha en lærer, men hvis ikke det er mulig, så er dette et supplement der hvor skolen er for dårlig og en erstatning der det er for farlig, sier Solberg.

2,5 millioner syriske barn står uten tilbud om skole, og nå går krigen inn i sitt sjuende år.

Hjemme hos statsministeren spiller fra.v utenriksminister Børge Brende (H), Mustafa Monzer Falaha (9 år), statsminister Erna Solberg, Raghad Alhaj (6), Khadija Alhaj (7) og kronprinsesse Mette-Marit et mobilspill der barn kan lære å lese på sitt morsmål arabisk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lek og håp

– Det er veldig flott å se at det fenger og at barna er så opptatt av det. Det var jo nesten ikke mulig å snakke med dem fordi de var så opptatt av å hente inn premier og få poeng, sier kronprinsessen til NTB.

Hun håper spillet skal spre litt glede blant barn i en dramatisk livssituasjon

– Det er viktig å lage trygge rammer for barn, men hvis vi ikke klarer det, er det viktig å gi dem en form for håp. Det kan vi gjøre enten ved å sette opp lokale skoler eller å lage spill som dette, hvor man kan lære gjennom lek, sier hun.

For 9-åringen Mustafa er det tydelig at spillet fenger, og sammen med utenriksministeren samler han hundrevis av poeng i sofaen hos Solberg.

– Jeg klarer alt, sier han stolt.

Men når NTB helt til slutt hva han syns vi skal skrive i avisen, svarer han:

– Hvis noen kommer fra Syria til Norge, som ikke har hus eller mat, da må vi skrive i avisen at vi må gi mat og penger til dem. Vi må hjelpe syriske barn.

Satser på utdanning

Både Solberg og Brende har gjort utdanning i krig og utdanning for jenter til en prioritert sak i norsk bistand. Av bistanden Norge gir til Syria og nabolandene, er 20 prosent øremerket utdanning.

De forsøker også å få med seg andre land, givere og bedrifter. Den internasjonalt store mobiloperatøren Orange har vært med på utviklingen av de to spillene som nå lanseres, «Antura and the Letters» og «Feed the Monster».

Solberg ser mange muligheter til å bruke teknologi for å nå ut til barn og unge som ikke får den skolegangen de burde. Men også funksjonshemmede, som ofte blir utestengt fra skoler og utdanningsinstitusjoner i utviklingsland kan ha nytte av ny teknologi.