Kronprinsparet møtte Grammy-nominert nordmann

Under artistnavnet «Accident» har Schuller blant annet skrevet en låt til Justin Biebers Grammy-nominerte album «Purpose». Basen sin har han i Los Angeles.

– Hei. Jeg er naboen til Marius, sa Schuller da han hilste på kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon torsdag formiddag.

Hvordan kronprinsparet reagerte kan du se i videoen over!

Som del av bransjefestivalen by:larm har det denne uken vært arrangert låtskriver-camp på Tanken i Sandvika og Whiteroom Studio i Asker, og torsdag formiddag fikk kronprinsparet en omvisning.

– Det er veldig gøy å se hvordan de jobber her. Og det er gøy at så mange gjør det så utrolig bra internasjonalt. Da er det viktig at vi også bygger opp miljøet her hjemme. Det de gjør her nå er en viktig brikke, sier kronprins Haakon til NRK under besøket.

Blant de andre deltagerne på campen er norske låtskrivere som Coucheron, Ina Wroldsen.

– Har kronprinsparet noe forhold til noen av dem som har vært med på campen?

– Ja, absolutt. Flere av dem som er kommet for å være med på campen har skrevete stor hits som de fleste har hørt. Både for Beyoncé og flere andre, svarer kronprins Haakon.

LYTTESESSION: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fikk blant annet møte Two Inch Punch (t.h) og Tayla Parx på Tanken i Sandvika torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

På merittlisten har nordmennene låtskriving for verdenskjente artister som Britney Spears, One Direction, Calvin Harris og Nick Jonas. I tillegg deltar flere utenlandske låtskrivere.

– Musikk er morsomt og også en viktig bit i eksport og næringssammenheng. Både et kulturuttrykk, men også næring, fortsetter kronprinsen.

– Det som er spennende med norsk musikk nå er at det er veldig mye talent som ikke bare forblir i Norge, men som også begynner å bli kjent ute. Det gjør at internasjonale produsenter og låtskrivere har lyst til å komme og være med på campen her i Sandvika. Det er fantastisk å se hvilket miljø de har klart å få til, istemmer kronprinsesse Mette-Marit.

Torsdag ettermiddag er kronprinsparet vertskap for en nettverkslunsj der det blant annet deles ut et bransjestipend.