– Det er et alvorlig tillitsbrudd når det blir begått uregelmessigheter knyttet til håndtering av økonomi, skriver Frps administrasjons- og strategisjef Helge Fossum til NRK.

I et ekstraordinært sentralstyremøte tirsdag ble det besluttet at fylkesleder i Agder Frp, Christian Eikeland, blir fratatt muligheten til å bli valgt til politiske- og organisatoriske verv ut 2023.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Til NRK opplyser Fossum at det dreier seg om et beløp på under 50.000 kroner og at Eikeland har tilbakebetalt pengene.

Eikeland har tidligere bekreftet at han har blandet sammen partipenger og privatøkonomi.

Ikke fulgt opp sitt ansvar

Nestleder i Agder Frp Magnus Stø Kittelsen, mister også sine verv fram til 31.12.23.

Sentralstyret mener at Kittelsen ikke har fulgt opp sitt ansvar som nestleder i saken.

– Magnus Stø Kittelsen har ikke fulgt opp sitt ansvar som en av de som attesterer regninger, samtidig som han har heller ikke fulgt opp alle vedtak om økonomiforvaltning slik man skal. Kittelsen skylder ikke Frp penger, skriver Fossum i en SMS til NRK.

Søkte permisjon

Da saken om pengebruken ble kjent for ei drøy uke siden, hadde Eikeland søkt permisjon fra vervet som fylkesleder i Agder Frp.

Siden 2018 har han ledet Agder Frp, og som fylkesleder sitter han også i Frp landsstyre.

I 2021 sto han på 3.-plassen på Frps stortingsliste i Agder, og er i dag stortingsvara.