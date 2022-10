– Et prosjekt for å bedre kontroll av B-preparater ved Sørlandet sykehus avdekket et svinn av medikamenter.

Det sier kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen ved sykehuset.

Hun sier at sykehuset fant et tydelig avvik mellom forventet forbruk og faktisk forbruk.

Tablettene skal ha forsvunnet fra intensivavdelingen. Det er rundt 100 ansatte som har tilgang til medisinene.

Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen sier at det ble iverksatt tiltak straks avviket ble oppdaget. Foto: Vetle Hjortland / NRK

– Alvorlig

Overlege ved Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo, sier avviket er alvorlig.

– Det er omfattende rutiner som skal sikre svinn av vanedannende legemidler. Det er alvorlig når det forsvinner slike legemidler fra medisinskap på sykehus.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Ifølge Svendsen skal avviket bestå av minst 500 B-preparater.

– Disse er ikke underlagt samme strenge krav som A-preparater. Det er likevel behov for kontrolltiltak på grunn av preparatenes sterke virkning og avhengighetspotensial, sier Svendsen.

Avviket gjelder B-preparater benyttet på intensivavdelingen. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Etterforskes som tyveri

Avviket skal ha blitt oppdaget i mai, og har sannsynligvis pågått over tid, ifølge Svendsen.

Hun sier at tiltak ble satt i gang umiddelbart.

– Det som skjer nå er at enheten teller beholdning av B-preparater daglig. Det utføres en rimelighetsvurdering av forbruket ut ifra hva som er bestilt fra sykehusapoteket og pasientgrunnlaget, sier hun.

Det er fire måneder siden sykehuset politianmeldte saken. Så langt er ingen mistenkte for å ulovlig ha tilegnet seg medikamentene.

– Vi avventer politiets etterforskning, sier Svendsen.

Politiet vil ikke kommentere hvor langt de har kommet i etterforskningen, ifølge avisa Fædrelandsvennen.