Frykter økt fattigdom i kommunene: – Jeg håper regjeringen ser hvor viktig dette er

– Vi har registrert en betydelig økning i henvendelser fra familier som sliter økonomisk nå, sier kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland.

På telefonen hans tikker det inn meldinger fra fortvilte innbyggere.

Jeg og mine to små har blitt tynt ut over hva som er mulig økonomisk de siste månedene. Nå er jeg, som aldri har betalt en regning for sent i mitt liv, i et hull som jeg ikke vet om vi kommer oss ut av. Innbygger i Kristiansand

I disse dager legges siste hånd på neste års statsbudsjett. Der forventer Skisland å finne gode økonomiske overføringer til kommunene.

– Jeg håper regjeringen ser hvor viktig dette er. Det er jo en del av regjeringsprosjektet som vi ønsker å være en del av, i forhold til å få ned ulikhetene i samfunnet vårt, sier Skisland.

– Jeg har fått fått en del henvendelser. Både muntlig, på messenger og på mail, sier Skisland. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Varsler «stramt og rettferdig» statsbudsjett

Onsdag og torsdag er regjeringen samlet til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor. Der blir de økonomiske rammene og prioriteringene for statsbudsjettet fastsatt.

– Vi har to mål, der overskriften er trygg økonomisk styring. Det kommer til å bli det vi kaller et stramt og rettferdig budsjett, fortalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Onsdag morgen møtte han pressen sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) før budsjettkonferansen.

– Vi kan ikke gjøre som man har gjort i tidligere, bare bruke mer oljepenger for å løse utfordringer, tvert imot må vi bruke mindre. Samtidig har vi store utgifter vi skal betale og store oppgaver å gjøre, sa Støre.

Onsdag startet budsjettkonferansen der de økonomiske rammene og prioriteringene for statsbudsjettet skal fastsettes. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Frykter barnefattigdommen vil øke igjen

I fjor hadde Kristiansand for første gang på ti år en nedgang i antall barn som bor i lavinntektsfamilier. Nå frykter ordfører Skisland at trenden vil snu.

– Sånn som utviklingen er nå, er jeg redd for at det kommer til å skje. Men vi gjør jo det vi kan for å håndtere dette, sier Skisland.

Folk som tidligere har hatt kontroll på økonomien, forteller nå om at de ikke klarer å håndtere den økonomiske hverdagen.

– Folk forteller at de for første gang i sitt liv må stille seg i kø på matutdeling, sier ordføreren.

Hvis de økonomiske overføringene til kommunene ikke blir gode nok, frykter Skisland at flere vil falle under fattigdomsgrensen.

– Det er viktig for oss at overføringene til kommunene er så gode at vi kan opprettholde de tjenestene vi har, og ta vare på de utsatte gruppene på en god måte, sier han.