– Dette er din nye måler. Nå slipper du å lese av strømmen. Jeg har sjekket at signalet er i orden, så den er klar til bruk, sier elektriker Christopher Bakke til Tina Brock.



Han er hjemme hos Brock i Mjøndalen og har akkurat installert en ny strømmåler. I løpet av 2017 skal 1,4 millioner norske strømkunder få besøk av montører som skal installere nye strømmålere. Innen 2019 skal totalt 2,9 millioner nye digitale målere være på plass, som en del av moderniseringen av strømnettet.

– Målerne skal være mer nøyaktige, gjøre det mulig å styre eget forbruk og kan oppdage feil raskere, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Sier mye om hvordan vi lever

De digitale målerne registrerer strømforbruk hver time, og du slipper å lese av strømmen selv - den sendes automatisk til nettleverandøren. Målerne er bygget slik at de kan registrere strømforbruket hvert 15. minutt, og kan dermed registrere mer nøyaktig når på døgnet du bruker strøm og hvor mye, sammenlignet med de gamle målerne.

De nye målerne består av to deler - en åpen og en lukket del. Den lukkede delen sender bare informasjon fra kunden til strømleverandøren, og er kryptert. Men fra den åpne delen kan tredjeparter, som for eksempel kommersielle selskaper, få tilgang på informasjon om strømforbruket ditt hvis du selv gir dem tillatelse til det.



Til tross for at det er kunden selv som aktivt må gi slike tredjeparter tilgang til denne informasjonen, mener Datatilsynet det er viktig at folk er bevisste på hva de deler med andre.



– Det vi bruker strøm på, sier mye om hvordan vi lever livene våre. For eksempel når vi vasker klær, når vi står opp og når vi legger oss, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

– Folk må være på vakt, og de må være veldig klare på hva de sier ja til med slike tjenester, fordi man gir informasjon om hvordan man lever livet sitt, legger Thon til.



Også Forbrukerrådet mener det er viktig at kunder nå får god nok informasjon om målerne, og hva informasjonen den registerer, skal brukes til.



– Strømforbruk time for time kan si mye om oss. Det er viktig at slike data ikke misbrukes, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet.



– Sikker og kryptert

Flataker i NVE sier strømmålerne er sikre, og at det er nettselskapene som har ansvaret for sikkerheten.



– Dataene som kommer ut fra strømmålerene til nettselskapene og strømleverandørene, skal være sikker og kryptert. Det er opp til brukere selv å gi andre tjenester tilgang til den åpne delen, forsikrer Flataker.



Seniorrådgiver Arne Venjum i NVE avviser at målerne per i dag kan gi svært detaljerte opplysninger om folks strømbruk.



– I dag har ikke de nye strømmålerne teknologi som kan måle og klart vise om for eksempel en tørketrommel står på, eller om man tar en dusj. Man kan se om tyngre utstyr i en husstand er på, men informasjonen sier ikke konkret hvilke apparater som er på, og vil derfor kun gi en viss indikasjon, sier Venjum.



Strømselskapene har hverken lov eller teknologi til å registrere strømforbruk på detaljnivå, ifølge Venjum.



– Ikke bekymret

Tina Brock er ikke bekymret for at opplysninger om strømforbruket skal bli misbrukt nå som hun har fått ny strømmåler.



– Jeg føler ikke at den strømmåleren der skal overvåke vårt strømforbruk. Det finnes mange andre måter å finne informasjon på om man er ute etter det, sier hun.



Hun mener målerne er framtidsrettede, og at de gir flere fordeler.



– Nå slipper jeg å lese av strømmen hver måned, sier hun.

Innfører rushtidsavgift

Utskiftningen har en prislapp på 10 milliarder kroner. Innen 2019 skal totalt 2,9 millioner nye strømmålere være installert. Da innfører NVE også rushtidsavgift, som i praksis betyr at strømmen blir dyrere i perioder hvor mange bruker strøm samtidig.



– Mange bruker strøm morgen og ettermiddag. Ved å gjøre det dyrere å bruke strøm i disse periodene kan man dempe «strømtoppene» og spare nettinvesteringer, sier Flataker i NVE.



Strømmen kan bli billigere for kunder som velger å bruke strøm utenfor tidene med ekstra pågang, men blir derimot dyrere dersom man bruker strøm i «rushtiden».



– Man kan enkelt tilpasse strømforbruket og gjøre det billigere ved å bruke strøm utenfor tidene det brukes mest, sier Flataker.