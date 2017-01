Nå roper Sørlandet sykehus varsko og advarer jenter mot å ha tamponger inne for lenge.

Sykehuset er bekymret etter flere tilfeller av toksisk sjokksyndrom, såkalt tampongsyke, hos unge jenter.

Kan være dødelig

Tampongsyke starter med infeksjon, men gir rask forverring med følgetilstander som i verste fall er livstruende.

Fenomenet var mye omtalt i 80- og 90-årene.

Ole Bjørn Kittang er overlege ved barneavdelingen på Sørlandet sykehus. Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Nå frykter legene at sykdommen er på vei tilbake.

– Jentene risikerer blodforgiftning, dårlig sirkulasjon og sviktende organer. I verste fall kan det være dødelig, sier overlege ved barneavdelingen Ole Bjørn Kittang.

Han legger til at det heldigvis går det bra med de fleste.

Likner influensa

På to år har sykehuset fått inn fem unge jenter med tampongsyke, to av dem de siste 14 dagene.

Jentene har alle fått behandling på intensivavdelingen med antibiotika og blodtrykkshevende medisin. Alle kom tidsnok til behandling og har blitt helt friske.

På gata i Kristiansand møter vi flere jenter som er overrasket over legens anbefaling om ikke å ha tampongen inne lenger enn fem timer.

– Jeg trodde det var greit med åtte. Nesten lengre noen ganger. Man tenker ikke at man kan få alvorlige sykdommer. Det var veldig overraskende, sier Juni Margrethe Torridal.

Symptomene likner på influensa og derfor er det ikke alltid lett å kople til tampongbruk.

– Får man feber og muskelverk, føler man seg syk og dårlig, eller får et rødlig utslett og vet at man har brukt tampong, så ta ut tampongen og oppsøk lege, slik at man kan få undersøkt om det er tampongsyke, sier Kittang.

Har tampongen for lenge

Kittang er redd for at bevisstheten rundt tampongbruk er blitt lavere de siste årene. Nå vil han sende brev til helsesøstre, slik at de kan gjøre unge jenter oppmerksomme på at de må bytte tampong minst hver femte time.

– Dette er bakterier som vanligvis lever i harmoni i kroppen vår. Men har man tampongen i for lenge, får disse bakteriene gunstige vekstvilkår. Bakteriene blir mange og de skiller ut et toksin som man blir syk av.

Kittang sier han ikke vet hvorfor tampongsyken nå blomstrer opp igjen. Det kan skyldes endrede bakterier, at tampongene har blitt annerledes, eller at vanene og bruken av tampong har endret seg.

– Det som er felles for våre pasienter er at de har hatt tampongen inne lenge. De har ikke vært klar over at det kan være farlig, sier Kittang.

Tre enkle regler

Overlegen understreker at det ikke er farlig å bruke tampong, bare man ikke har den i for lenge.

Følger man tre enkle regler blir man ikke dårlig, ifølge Kittang.