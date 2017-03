Frykter alvorlige ulykker

Bildene viser bare ett av flere eksempler på kritikkverdige forhold ved leilighetskomplekset, forteller en beboer i området som har tatt bildene.

–Tar sikkerheten alvorlig

Byggmester Robert Ruud er hovedentreprenør på nybygget og forteller at de tar HMS-arbeidet på alvor, men at avvik vil forekomme på små og store byggeplasser.

– Vi påstår ikke at vi er best i klassen, men vi kan bekrefte at vi har hatt svært få alvorlige hendelser på våre prosjekter gjennom 40 år i bransjen.

Han legger til at arbeid i høyden alltid skal sikres enten med stillas eller sele. Oppstikkende armeringsjern som ikke skal benyttes med det første, blir sikret. Avvik på disse områdene vil bli slått ned på, opplyser Ruud.

Byggeplassen på Skilsø i Arendal er for lett tilgjengelig for barn, hevder beboere i området. Foto: Privat / NRK

Varslet politi og arbeidstilsyn

Mannen som har hatt bildene ønsker å være anonym. Han forteller NRK at han har fulgt arbeidsplassen over langt tid, og tipset både politiet og arbeidstilsynet om det han mener er en dødsfelle, uten at det har skjedd noen endringer, ifølge han selv.

Mannen mener byggeplassen er dårlig sikret med manglende rekkverk og inngjerding, og hvor det stikker opp armeringsjern.

Det verste er likevel arbeidere som arbeider usikret i høyden, sier han.

– Jeg har sett og tatt bilde av arbeidere som står på kanten i tredje etasje på løse planker. Det er hverken sele eller gjerde som sikring.

Bekymret for barn

Tipseren forteller at han også har vært svært bekymret for barn som ferdes i området.

– Det har vært enkelt for barn og uvedkommende å komme inn på byggeplassen og opp i høyden med fare for fall flere etasjer ned.

NRK har vært i kontakt med Arbeidstilsynet flere ganger, men de har så langt ikke ønsket å kommentere saken.

Har ryddet opp

Byggmester Robert Ruud innrømmer at byggeplassen har vært for dårlig sikret for barn og uvedkommende, men understreker at dette nå er ryddet opp i.

Han tror grunnen til kritikken fra beboere i området også kan ha andre motiver enn sikkerhet:

– Vi vet det er folk er kritiske til selve byggeprosjektet, og i mangel av annet så lar de sin vrede gå ut over håndverkerne som ikke kan lastes for at prosjektet faktisk blir til.

Føyer seg inn i rekken

Thor Åge Christiansen er organisasjonsarbeider i Fellesforbundet i Aust-Agder og har de siste årene avdekket en rekke kritikkverdige forhold på byggeplasser. Han har selv sett

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet i Aust-Agder sier han har hundrevis av bilder av farlige situasjoner på byggeplasser i distriktet. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

den aktuelle byggeplassene og sier bildet med arbeideren som står usikret i høyden er graverende.

– Det vi ser på bildet er svært alvorlig og skal ikke forekomme. Men dessverre har jeg hundrevis av bilder av andre farlige situasjoner fra byggeplasser i distriktet.