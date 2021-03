– Politiet har per dags dato avdekket at det er snakk om minst åtte fornærmede i saken, sier etterforskningsleder Henrik Bjugan Hegdahl.

I høst ble Lyngdal rystet da en fotballtrener ble sikta for overgrep mot gutter han trente.

Hittil har ikke politiet gått ut med hvor mange de mener han har forgrepet seg mot.

Nå viser det seg at saken er omfattende.

Politiet mener treneren har forgrepet seg fysisk, blant annet på klubbhuset. Han er også sikta for overgrep over nett.

– Han nekter fremdeles straffskyld. Det er en belastende sak for han, sier forsvarer Olav Sylte.

Tidligere har politiet opplyst at guttene er fra 14 til 16 år, og overgrepene skal ha pågått over en lengre periode.

Nylig ble treneren løslatt.

Den sikta treneren får ikke oppholde seg på stadion i Lyngdal. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Vet ikke hvem ofrene er

Daglig leder i Lyngdal IL, Roger Abusland, sier klubben hittil ikke har visst hvor mange gutter det skal være snakk om.

Er du overrasket over at siktelsen gjelder minst åtte gutter?

– Vi har fra saken ble kjent visst at han var under etterforskning mot flere. Det er i så fall åtte for mange.

Klubbledelsen vet heller ikke hvilke spillere som er involvert.

– Dette er etter ønske fra foreldrene. De har ikke hatt lyst til at dette blir kjent.

NRK forklarer Overgrepssaken i Lyngdal for svar Pågrepet I august 2020 ble en fotballtrener i 20-årene pågrepet og siktet for overgrep.

Han ble siktet for seksuelle overgrep mot barn i aldersgruppen 14-16 år.

Overgrepene skal ha skjedd på klubbhuset og skal ha foregått over en lengre periode. Erkjenner ikke straffskyld Mannen har i avhørt ikke erkjent straffskyld.

Politiet har gjort en rekke elektroniske beslag i saken Blir satt fri I januar ble det kjent at fotballtreneren blir satt fri fra varetekt. Minst åtte gutter Fotballtreneren er siktet for overgrep mot minst åtte gutter.

Han skal ha forgrepet seg både fysisk og over nett mot spillerne.

Etterforskningen pågår fortsatt. Les mer denne saken her Forrige kort Neste kort

Ba ikke om forbud

Treneren ble løslatt for flere uker siden. Dette har klubben fått beskjed om.

– Vi fikk i forkant beskjed om at vi kunne begjære forbud mot at han oppholdt seg på stadion. Men det er ikke vits å begjære bare for å begjære, sier Abusland.

Han mener klubben har hatt en «beredskap» på at folk skal gi beskjed dersom treneren dukker opp.

Men kunne ikke dette blitt vanskelig for de fornærmede dersom den sikta kom på klubben?

– Det tar man når det kommer. Vi kan ikke ta slike ting på forskudd.

Klubblederen visste ikke om at treneren er ilagt et rettslig forbud mot å oppholde seg på stadion, før NRK fortalte det.

Overgrep skal ha skjedd på klubbhuset. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Det er av hensyn til ofrene i saken og for å forebygge nye overgrep, sier politiadvokat Hegdahl.

Treneren er også ilagt besøksforbud mot de fornærmede. Det betyr at han heller ikke kan kontakte dem på telefon eller sosiale medier.

Forsvarer Olav Sylte sier siktede godtar restriksjonene:

– Han har akseptert det. Det var jeg som foreslo dette slik at ikke politiet brukte det som argument for å holde han fengsla.

Forsvarer Olav Sylte sier siktede nekter for overgrep. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Vil ikke gå i detalj

Guttene har vært i tilrettelagte avhør, og det er beslaglagt elektroniske bevis.

Men politiet vil ikke gå i detalj på hva slaga handlinger det er snakk om:

– Overgrepene er av ulik alvorlighetsgrad. Saken har høy prioritet, sier Hegdahl.

Nå mener politiet de er så å si ferdige med etterforskningen.

Etter at siste fengsling gikk ut i januar, ba ikke politiet om forlengelse:

– Påtalemyndigheten vurderte på dette tidspunktet at det ikke var fare for forspillelse av bevis, sier Hegdahl.

Saken er inne i en avsluttende fase, og vil bli oversendt statsadvokaten med påtaleinnstilling i løpet av nærmeste fremtid.

– Siktede ser frem til en avslutning på saken. Enten det blir en rettssak eller ikke, sier Sylte.

Kriseteam tilgjengelig

Da saken ble kjent i media 7. september i fjor, var det et sjokk for lokalmiljøet.

Politiet holdt et informasjonsmøte på klubbhuset der foreldre var samlet.

Treneren hadde da allerede sittet varetektsfengsla i tre uker med brev- og besøksforbud.

Han anket helt til Høyesterett, men fikk ikke medhold i å bli løslatt.

Kilder har fortalt til NRK at de ikke trodde mannen kunne ha gjort det han var sikta for.

Lyngdal er en kommune med drøyt 10.000 innbyggere. Idrettslaget har rundt 1000 medlemmer.

Hvis man regner med alle familiene som er knyttet opp mot medlemmene i klubben, utgjør det nesten halve befolkningen.

Ordfører Jan Kristensen sier saken er vond for den lille sørlandsbyen. Foto: Lars Eie / NRK

Ordfører Jan Kristensen sier det er en vanskelig sak for byen:

– I alle sånne saker er det en fryktelig belastning i et lite samfunn. Det var jo ei bombe.

Kommunen satte inn kriseteamet. De er klar fremdeles:

– Dersom noen føler behov for det, har vi kriseteamet tilgjengelig for involverte.