Forstår 17-åring i kirkeasyl

– Det er en relativt stor gruppe mindreårige som har fått midlertidig opphold i Norge, og som kan bli sendt ut av landet når de blir 18 år. Når de nærmer seg denne alderen, frykter de det verste, sier Ropstad.

Tirsdag denne uken valgte en 17-årig asylsøker å gå i kirkeasyl i Trefoldighetskirken i Arendal. Han fyller 18 år om kort tid, og er redd for å bli sendt tilbake til hjemlandet Afghanistan.

Kan bli sendt ut av landet

Ropstad sier at KrF ønsker at mindreårige, enslige asylsøkere skal få permanent opphold, og at partiet har kjempet mot ordningen med midlertidig opphold for denne gruppen.

Han mener at å leve med en midlertidig oppholdstillatelse, er vanskelig.

– Jeg har besøkt asylmottak med mindreårige som har psykiske problemer. Noen har forsøk å ta sitt eget liv. Andre rømmer fra mottaket når de begynner å nærme seg 18 år, sier Ropstad.

– Ikke en ideell situasjon

For 17-åringen som bodde på statlig mottak i Gjerstad, ble løsningen å gå i kirkeasyl. Selv om Ropstad forstår ham, mener han at det ikke er en ideell situasjon.

– Kirkeasyl er krevende, både for den som tar tilflukt i kirken og for menigheten, sier han.

Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Ropstad tror likevel det er sannsynlig at flere mindreårige vil gå i kirkeasyl i framtida. Han mener det er vanskelig å hjelpe denne gruppen, da det er politisk flertall for ordningen med midlertidig opphold.

Selv skulle han ønske at det ble lagt mer vekt på hvor krevende det er å være i en slik situasjon.

Skal ha konvertert til kristendommen

Gutten som har gått i kirkeasyl, skal ha konvertert til kristendommen, og mener han risikerer å bli henrettet hvis han sendes tilbake til Afghanistan.

Når det gjelder slike saker mener Ropstad at det er viktig at UDI og UNE innhenter nødvendig informasjon og vurderer saken nøye før de tar en avgjørelse.

– Vi vet av å konvertere blir sett på som en forbrytelse i mange muslimske land. I verste fall kan det straffes med døden.

På organisasjonen Åpne Dørers liste over verdens farligste land for kristne, kommer Afghanistan på tredjeplass.