Foreningen Huset på Eg slår seg selv konkurs

Foreningen mener at Helsedirektoratets vedtak om å kreve tilbakebetalt 6,5 millioner kroner av foreningen er ugyldig.

Styreleder Knut Johannesen sier foreningen har saksøkt staten for å få spørsmålet prøvet for retten.

– Men når pengene våre er låst, da er det ikke midler til å betale for juridisk bistand, så det sier seg nesten selv at man ikke har sjans til å nå frem, forklarer Johannessen i en pressemelding.

Ubetalte regninger

Foreningen, som skulle starte landets første barnehospice, skylder Kristiansand kommune 1,2 millioner kroner i ubetalt husleie. I mars ble derfor foreningen kastet ut av bygget på Eg i Kristiansand, og låsene ble byttet ut.

Og 5. mars ble det tatt arrest i foreningens bankkonto og klientkonto hos Sørmegleren på totalt 4,9 millioner kroner fordi foreningen skylder Helsedirektoratet 6,5 millioner kroner.

Dette dreier seg om penger som opprinnelig skulle gått til barnehospicet.

Pengene er ikke betalt tilbake til tross for gjentatte purringer.

Knut Ragnar Johannessen, styreleder i Foreningen Huset på Eg, i bygget som foreningen disponerte på Eg i Kristiansand. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

150 millioner til barnehospice Foreningen for barnepalliasjon (FFB) får bevilget 30 millioner årlig over fem år i statsbudsjettet. Pengene skal gå til utvikling, etablering og drift av det som skal bli landets første barnehospice.

Trekker tilbake penger I regjeringens forslag til statsbudsjett høsten 2022 ble det faste tilskuddet på 30 millioner kroner i året fjernet. Pengene skal heller gå til de barnepalliative teamene over hele landet. Åpningen av barnehospicet er da allerede satt til januar 2023.

Gransker foreningen Helsedirektoratet setter i gang en granskning av hvordan foreningen har brukt de 90 millionene de hittil har fått utbetalt. Granskningen avdekker kritikkverdig pengebruk. Direktoratet sier foreningen må betale tilbake et tosifret millionbeløp.

Generalsekretæren må gå I slutten av januar må generalsekretæren i foreningen gå som følge av rapporten fra helsedirektoratet. På det tidspunktet er tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen hyret inn som styreleder i foreningen.

Sier opp de ansatte Foreningen sier opp alle de 13 ansatte på grunn av manglende tilskudd. Styreleder Ansgar Gabrielsen er i dialog med Kristiansand kommune for å finne ut av hva bygget som kostet 75 millioner kroner kan brukes til. Det blir klart at foreningen må tilbakebetale 4,2 millioner kroner og kan søke om å beholde ubrukte midler, noe de gjør.

Ansetter ny styreleder På generalforsamlingen i april blir det bestemt at foreningen ikke skal legges ned slik Gabrielsen har innstilt på, men at den videreføres. Ny styreleder blir Knut Ragnar Johannessen.

Vil ansatte igjen Styreleder Johannessen uttaler til NRK at han har troen på at det vil bli barnehospice til tross for at kassa er tilnærmet tom. Planen er på det tidspunktet å ansette to personer.

Krever 6,5 millioner til Helsedirektoratet krever ytterligere tilbakebetalt 6,5 millioner kroner i ubrukte midler. Foreningen klager på vedtaket som til slutt går helt til helse - og omsorgsdepartementet. De avviser klagen.

Vil framleie huset Foreningen jobber for å framleie bygget som fortsatt er tenkt brukt til barnehospice. De har betalt husleie til Kristiansand næringsselskap fram til utgangen av desember dette året.

Har ikke betalt husleie Det blir kjent at foreningen som nå har skiftet navn til Foreningen Huset på Eg skylder husleie på 1,2 millioner kroner. Kravet til helsedirektoratet på 6,5 millioner kroner er heller ikke betalt til tross for flere purringer. Både Knas og helsedirektoratet sender kravene til Namsfogden i Agder. Leiligheten foreningen eier i sentrum blir solgt etter å ha ligget ute i over ett år. Vis mer

– Bare tapere i saken

– Da vi gikk inn i styret var det for å oppnå tre ting: Gjenopprette en god relasjon til fagmiljøene, sikre at de cirka 100 millionene som er investert kommer helse-Norge til gode, samt opprette et godt tilbud for alvorlig syke og trengende barn, sier styreleder Knut Johannesen i foreningen Huset på Eg

– Vi klarte imidlertid ikke å stå imot de kreftene som hadde bestemt seg for å knuse foreningen, legger han til.

Han mener at både Kristiansand kommune og Helsedirektoratet har opptrådd utilbørlig.

– Vi gjorde det vi maktet, sier styreleder Knut Johannesen.

Nå mener han det kun er tapere i denne saken.

– Familiene og deres alvorlig syke barn som var lovet et helsetilbud i Huset på Eg fikk aldri det de var lovet. Helsevesenet fikk ikke prøvd ut hvordan et tilbud til familier i en alvorlig livskrise vil fungere i samspill med øvrige helsetjenester. Og Norge fikk aldri høstet de erfaringer fra et pilotprosjekt som var vedtatt av Stortinget selv, sier Johannesen.