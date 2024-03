Hvorfor har dere ikke betalt den utestående husleia til Knas på 1, 2 millioner?

– Dette prosjektet var lovet statlige tilskudd over fem år. Leieavtalen med KNAS ble inngått under denne forutsetningen. Men Helseminister Ingvild Kjerkol og regjeringen kuttet støtten rett før tilbudet skulle åpne. Det er en ekstremt uansvarlig måte å opptre på. Statsråden sto selv på byggeplassen og ønsket lykke til sommeren 2022 kort tid før tilbudet skulle åpne. Når foreningen ikke lenger har tilskudd fra staten, har den heller ikke evne til å betale husleie. Da er det naturlig at den garantien som Kristiansand kommune har stilt overfor huseier blir aktivert. Vi ønsker en dialog med kommunen om dette. Det er både billigere og enklere å løse denne type spørsmål over en kopp kaffe fremfor å true med utkastelse.

Hva er planen med Foreningen Huset på Eg i tiden framover?

– For oss handler dette fortsatt om 4000 alvorlig syke barn og deres familier som ennå ikke har fått det tilbudet de var lovet. I tillegg har vi utvidet målgruppen til å gjelde familier i krise uansett årsak, slik at enda flere familier kan få et tilbud i huset, og samfunnsnytten kan bli større. Vi ønsker å finne en minnelig løsning med kommunen og KNAS som ivaretar alle parters interesse. Vi mener man bør gå sammen om å holde staten ansvarlig for at staten ensidig har trukket seg fra prosjektet, og falt kommunen og foreningen i ryggen.

Helsedirektoratet har også sendt et krav til dere på cirka 6,5 millioner kroner (ubrukte midler) til Namsfogden. Hva er din kommentar til dette?

– Vi kan ikke begunstige enkeltkreditorer. Derfor er vi avhengie av en løsning både med staten og med huseier. Løpende drift har vi lov til å dekke. Tenker dere å betale inn disse pengene? Foreningen ønsker å gjøre opp alle legitime krav som foreligger. Men vi er usikre på om dette kravet er rettmessig. Samtidig sier det seg selv at uten inntekter, så er vi ikke i stand til å betale alt under ett. Vi har ønsket en dialog med direktoratet, men de har avvist å ta et møte med oss. Det mener vi er et brudd på forvaltningsloven.