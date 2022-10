– Det viktige for oss er å passe på at midlene blir brukt til formålet og ikke andre formål enn det som er bestemt, sier Øyvind Alseth, fungerende avdelingssjef i Helsedirektoratet.

Årlig deler direktoratet ut offentlige penger til frivillige organisasjoner. Hittil har mottakerne kun blitt bedt om å levere årsregnskap for godkjenning.

Denne høsten skal kontrollen mot disse økes, opplyser Alseth.

Blant dem som skal kontrolleres ytterligere, er Foreningen for barnepalliasjon (FFB). De står bak barnehospicet «Andreas Hus» i Kristiansand, og har mottatt 90 millioner de siste tre årene.

I september ble foreningen og flere andre organisasjoner varslet om et såkalt stedlig tilsyn. Det betyr blant annet at regnskapsbilag skal gjennomgås.

Hittil er det kun kommuner som har blitt utsatt for denne typen kontroll. I fjor elleve stykker, ifølge Alseth.

Lørdag avslørte NRK at Foreningen for barnepalliasjon blant annet har brukt 14 millioner på PR-konsulenter, reklame, markedsføring og informasjonsarbeid på to år.

FFB: – Støtter en strengere kontroll

Grunnlegger av FFB, Natasha Pedersen, har vært tydelig på at hun ikke kjenner seg igjen i regnestykket og summen til NRK.

– Vi skal ta kritikk for noen av prioriteringene våre, men opplysnings- og informasjonsarbeid er en kjerneaktivitet som vi har satset tungt på, sier Pedersen.

Hun legger til at det inkluderer alt fra brosjyrer, veiledere og bøker til dokumentarer, annonser og debatt.

– Vi har siden 2014 søkt om og fått bevilget midler øremerket til slikt arbeid. Debatten er uansett viktig for alle organisasjoner og offentlige organer som driver opplysningsarbeid, sier hun.

Helsedirektoratet har tidligere hatt spørsmål om enkelte poster i regnskapene til foreningen.

– Vi støtter strengere kontroll og har ønsket dette velkommen. Helsedirektoratet har tidligere gått inn i bestemte poster de har hatt spørsmål om, og fått svar de har vært tilfredse med, før de utbetalte tilskuddet. Det gjelder blant annet opplysning, informasjon, reklame, rekruttering og husleie, sier Pedersen.

Generalsekretær i FFB Natasha Pedersen grunnla foreningen i 2009. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Blant dem som har fått mest penger

Det stedlige tilsynet skal finne sted 14. november.

Helsedirektoratet vil da foreta en stikkprøvekontroll av bilag og banktransaksjoner. Det opplyser divisjonsdirektør Sissel Husøy til NRK.

– Kontrollen innebærer at vi vil undersøke om tilskuddsmidlene er anvendt til formålet, som er etablering og drift av barnehospice. Og at vilkårene for tilskuddet etterleves, sier hun.

Husøy opplyser at de har mulighet til å tilbakekreve tilskudd dersom pengene ikke er anvendt til formålet.

FFB var blant de ti organisasjonene som mottok mest penger fra Helsedirektoratet i fjor. Foreningen har 201 medlemskap og fikk 33 millioner kroner.

Disse organisasjonene og stiftelsene fikk mest tilskudd av Helsedirektoratet i fjor Ekspandér faktaboks Pilar: Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern – 154 millioner.

Frelsesarmeen – 103 millioner.

Camphill landsbystiftelse i Norge – 86 millioner.

Blå Kors Norge – 66 millioner.

Mental Helse – 58 millioner.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – 57 millioner.

KS- kommunesektorens organisasjon – 48 millioner.

Stiftelsen Evangeliesenteret – 35 millioner.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo – 34 millioner.

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) – 33 millioner.

Ifølge tall NRK har hentet inn, utbetalte direktoratet 1,5 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på 600 millioner fra 2017.

– Vi kommer til å gjøre et utvalg basert på en risikovurdering når vi velger ut hvem vi skal kontrollere. Vi vil gjøre flere kontroller der risikoen er høy, opplyser Alseth.

Avdelingssjef Øyvind Alseth i Helsedirektoratet sier det er naturlig å styrke kontrollaktiviteten siden de har blitt en kjempestor tilskuddsforvalter. Foto: Privat

Riksrevisjonen opplyser til NRK at de ikke har undersøkt det spesifikke tilskuddet til Andreas Hus.

– Men vi konstaterer at Helsedirektoratet har tatt initiativ til et tilsyn og kommer til å følge med på det, sier ekspedisjonssjef Tora Jarlsby.

Har foretatt få kontroller hittil

Direktoratet opplyser at de kontrollerer de som får tilskudd på to områder: Aktivitet og økonomi.

– Først sammenliknes regnskapet med budsjettet. Dersom det er store avvik vil saksbehandlere ta kontakt for å undersøke nærmere, sier Alseth.

– I hvilken grad har dere sjekket om det har vært mislighold av tildelte midler til nå?

– Det skjer i hovedsak i forbindelse med rapportering og når vi mottar varsler.

Alseth opplyser at de håndterer mellom fire og fem varslingssaker hvert år, relatert til økonomi.

En følge av mislighold kan være politianmeldelse, ifølge tilskuddsvedtektene.

Alseth tror ikke dette har skjedd noen gang.

– Jeg kan ikke si det helt sikkert, men tror ikke det har forekommet siden direktoratet ble etablert i 2002.

Divisjonsdirektør Sissel Husøy opplyser at de ikke har vurdert å politianmelde Foreningen for barnepalliasjon.

– Vi må gjøre ting i riktig rekkefølge, sier hun.

Sissel Husøy i Helsedirektoratet. Foto: Thomas Marthinsen

Vil kontrollere store beløp

Helsedirektoratet kommer også til å se på tilskuddets størrelse når de vurderer hvem som skal kontrolleres.

– Det er viktigere å kontrollere store beløp enn små beløp, sier Alseth.

Hvem de kontrollerer henger også sammen med størrelsen på organisasjonen. De forutsetter for eksempel at en kommune med store administrative ressurser har bedre kontroll enn en liten, frivillig organisasjon.

– Så små, frivillige organisasjoner som får mye penger kan bli utsatt for mer kontroll?

– Ja, men det kan også være at vi vil kontrollere komplekse tilskuddsordninger nøyere. For ordningen kan være vanskelig å forstå.

– I hvilken grad er tilskudd basert på tillit?

– Det er ønskelig at tilskudd skal være basert på tillit. Staten skal ikke legge for mange føringer og detaljstyre frivilligheten.

En vinn-vinn situasjon

Marie Viken, førstelektor i offentlig regnskap hos Handelshøyskolen ved Oslo Met, mener det er en vinn-vinn-situasjon at kontrollene nå økes.

– Det er bra for de organisasjonene som blir utsatt for det og for Helsedirektoratet som må bygge opp kompetansen sin på området, sier Viken.

Hun påpeker at det blir viktig å finne balansen mellom tillit og kontroll.

– Jeg synes det er positivt med mer kontroll, men det må ikke gå for langt. Da bruker man for mye ressurser på kontrollen.