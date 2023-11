– Jeg er født og oppvokst i bygda og kommer til å trives her om vi blir Søgne eller Kristiansand i fremtida, sier Anne Siri Heimdal Haugen.

Hun jobber i firmaet Sögne Home, merket som har satt bygda på landets interiørkart.

Men Søgne har også blitt landskjent etter at Trygve Slagsvold Vedum for to år siden lovet å reversere sammenslåingen i Kristiansand, om innbyggerne ønsket det.

Siden har det vært harde fronter for og imot en reversering.

– Jeg er veldig lei hele saken, sier Haugen mens hun flytter på boksene rundt om i lokalet. – Jeg har det greit så lenge jeg bor her i bygda, sier Haugen. På kafeen Frk. Lyng sitter Inger Johanne Langlo med en helt annen oppfatning. – Jeg tror ikke det blir fred i Søgne før vi er blitt en egen kommune igjen, sier hun.

En fersk meningsmåling som Respons analyse har utført for NRK og Fædrelandsvennen viser at det er fortsatt jevnt i Søgne mellom de som vil beholde storkommunen Kristiansand og de som ønsker en løsrivelse.

Men for første gang er tallene snudd.

Nå er det en overvekt blant de spurte i Søgne som vil bli i storkommunen Kristiansand.

Les hva de to aksjonsgruppene mener om meningsmålingen lenger ned i saken.

48 prosent av de spurte i gamle Søgne vil beholde storkommunen Kristiansand, mens 45 prosent ønsker å løsrive seg.

For to år siden var 59 prosent av de spurte i gamle Søgne for løsrivelse, mens 31 prosent var for å beholde den nye kommunen.

Styrket motstand

Målingen viser også at flertallet mot å skille ut Songdalen som egen kommune har styrket seg siden sist.

Nærmere 60 prosent er nå mot en utskillelse av Songdalen fra Kristiansand, mens 35 prosent er for.

I november 2021 var det derimot flere som ønsket en «skilsmisse».

54 prosent ønsket da at Songdalen skulle skilles ut som egen kommune, mens 31 prosent var mot.

NRK forklarer Hva har skjedd i Søgne-saken? Hva har skjedd i Søgne-saken? Slått sammen med tvang i 2020 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune.

Det kommunale giftermålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte mot sammenslåing i 2016. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedum kom med lovnader I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne. Han lovet da innbyggerne at Søgne igjen skulle bli en egen kommune dersom Senterpartiet tok makta etter valget. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedtak i bystyret i Kristiansand 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.

Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner Statsforvalteren i Agder la i januar i år fram en rapport som forteller hva en kommuneskilsmisse i Kristiansand vil koste, og hvilke konsekvenser som kan følge.

Det vil koste inntil 400 millioner kroner. Hva har skjedd i Søgne-saken? Bystyret sa nei for andre gang 15. februar i år sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. Hva har skjedd i Søgne-saken? Gjelsvik vil endre loven I mars i år ble det klart at Regjeringen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen i strid med Kristiansand kommunes vedtak.

Lovforslaget er nå ute på høring og skal behandles i Stortinget 28. november.

Nylig sikret SV et flertall for lovforslaget som kan føre til folkeavstemning. Forrige kort Neste kort

Også lokalavisa KRS har nylig gjennomført en meningsmåling der det kommer frem at i alle de tre gamle kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand er det et klart flertall for å beholde storkommunen.

Blir et «bikkjeslagsmål»

Hvis man ser på aldersfordelingen i spørsmålet om Søgne skal løsrives så er nesten to av tre av de spurte under 30 år for en løsrivelse.

I alderen 45–59 år er derimot nesten to av tre av de spurte mot at Søgne skal skilles ut som egen kommune.

Sigurd Berg Aasen i aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» sier at resultatet er som forventet.

– Vi har hele tiden visst at tiden taler mot oss, men er ganske rolige for veien videre. Det viktigste for oss er at folket skal få si sitt og bli lyttet til slik de ikke ble sist, sier Aasen.

Sigurd Berg Aasen i aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» sier det viktigste for dem er at folket skal få si sitt. Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

Erik Spieler som leder aksjonsgruppa «Ja til Søgne i Kristiansand» sier det er gledelig å høre at de er inne i en god trend.

– Dette er på ingen måte avgjort. Det er veldig jevnt. Dette blir et bikkjeslagsmål så her må vi bare fortsette å stå på, sier Spieler.

Erik Spieler i aksjonsgruppa «Ja til Søgne i Kristiansand» sier det kommer til å bli jevnt. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Mye uro

Sammenslåingen har skapt mye uro etter at Søgne, Songdalen og Kristiansand ble slått sammen til én storkommune ved nyttår 2020.

Senest i februar i år sa bystyret i Kristiansand nei til en folkeavstemning om en oppløsning av storkommunen, som vil koste inntil 400 millioner kroner.

Men i forrige uke ble det sikret flertall på Stortinget for lovforslaget som kan føre til lovendring, og deretter folkeavstemning i Søgne og Songdalen.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Les også Jubler for flertall for folkeavstemning: – Vi har kjempet lenge

Mens aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» feiret med bløtkake og bobler da SV sikret flertallet, mobiliserte «Ja til Søgne i Kristiansand» til folkemøter og dør-til-dør-aksjoner for å fortelle deres versjon av sannheten.

Lokale SV-politikere har følt seg overkjørt av eget moderparti.

Tilbake mellom Sögne-kartongene sier gründeren Kristin Vassnes at de startet opp merket fordi de er så glade i bygda si.

– Vi er utrolig stolte av Søgne og Sögne-merket. Om bygda bør bli en egen kommune igjen er et utrolig vanskelig tema, og jeg kan absolutt se begge sine sider av saken, sier hun.

Eier av interiørmerke Sögne Home syntes kommunesammenslåingen er vanskelig å mene noe om. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Er du for eller mot at storkommunen Kristiansand skal oppløses? Si din mening her!