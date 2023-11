SV i Kristiansand vil utfordre stortingsgruppa

• SV i Kristiansand er skuffet over at stortingsgruppa i partiet har støttet en folkeavstemning om å splitte Kristiansand, Søgne og Songdalen.

• Lokallaget hadde forventet at partiledelsen ville stemme imot en slik folkeavstemning.

• Gruppeleder i Kristiansand SV, Andreas Landmark, uttrykker sinne og frustrasjon og vil utfordre partiledelsen på deres planer for veien videre.

• SV-leder Kirsti Bergstø sier at partiet ikke tar stilling til om det er riktig eller galt å oppløse tvangssammenslåtte kommuner, men at de mener innbyggerne skal bli hørt.

• Kostnaden forbundet med å oppløse nye Kristiansand kommune er anslått til 400 millioner kroner.

• Fylkesordfører Arne Thomassen mener det haster for regjeringen å avgjøre hvilken type folkeavstemning de vil ha.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.