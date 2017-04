I begynnelsen av mars møttes ordførerne i Arendal og Flekkefjord for å kjempe for sykehusene i Arendal og Flekkefjord. Ordfører Robert C. Nordli i Arendal og ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord møter helseministeren 18. april.

– Grunnen er at vi har en følelse av at sykehusene utenfor Kristiansand ikke blir tatt på alvor, sier ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord.

Han retter skytset mot ledelsen ved Sørlandet sykehus, spesielt tenker han på møter i forkant av forslaget å legge ned akuttkirurgien og traumemottaket ved sykehuset i Flekkefjord.

Styret ved Sørlandet sykehus gikk i februar i år inn for å legge ned akuttkirurgien på styremøtet.

– Vi blir ikke hørt

Sigbjørnsen mener de ikke har blitt hørt i prosessen, men at det virker som om sakene er avgjort før møtene med politikerne.

Ordførerne i Arendal og Flekkefjord vil kjempe for de små sykehusene utenfor Kristiansand. Foto: Lars Eie / Lars Eie/NRK

– Vi vil fortelle helseministeren om hvordan vi føler oss behandlet i møtene med sykehusene. Vi blir invitert til møte, men ser ikke resultat av innspillene, mener flekkefjordsordføreren.

God prosess

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen opplyser til NRK at han tar alle møtene på alvor, også når det gjelder møtene med ordfører Sigbjørnsen.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen sier sykehuset har fått honnør for prosessene i forkant av vurderingen av akuttfunksjonene ved sykehuset i Flekkefjord. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi har hatt hyppige dialogmøter, og det håper jeg vi kan fortsette med, opplyser Olsen til NRK.

Han viser til eksterne kvalitetssikring som ble foretatt i forbindelse med planen for sykehusene fram til 2030 og med vurderingen av akuttfunksjonene i Flekkefjord.

– Her for Sørlandet sykehus honnør for at prosessene er gjennomført på en bred, åpen, involverende og forutsigbar måte, framholder Olsen.

Han presiserer at de hører på alle innspill, men kan ikke ta hensyn til alle.

– Ikke ta altfor god fisk

Sigbjørnsen tror ikke helseministeren kan gjøre noe konkret om at de føler at de ikke blir hørt i prosessene med sykehusledelsen.

– Han skal i alle fall få vite hva som foregår, slik at han ikke tar alt fra ledelsen for god fisk. Og så vil jeg selvfølgelig benytte anledningen til å snakke om akuttfunksjonene ved sykehuset i Flekkefjord, forteller Sigbjørnsen.