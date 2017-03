– Sykehusledelsen bruker splitt og hersk

Ordfører i Arendal, Robert C. Nordli fyrte løs mot sykehusledelsen ved Sørlandet sykehus etter møte med ordføreren i Flekkefjord i dag.

– Det som skjer nå ved sykehuset i Flekkefjord er muligens starten på det som kan skje ved sykehuset i Arendal, sier Nordli til NRK.

Den 23. februar bestemte styret i Sørlandet sykehus å legge ned traumemottaket og akuttkirurgien ved Flekkefjord sykehus. Dette ble gjort tross massiv motstand i forkant.

– Splitt og hersk

Ordfører Nordli var krass i sin kritikk mot sykehuset etter at styret vedtok å flytte traumemottak og akuttkirurgien til Kristiansand.

– Hele prosessen stiller vi store spørsmål ved. Vi ser at det er en prosess der det brukes en del hersketeknikker, splitt og hersk. Det er ikke heldig, sier Nordli.

Vil stå sammen om sykehusene

Ordførerne i Flekkefjord og Arendal representerer to forskjellige partier, men når det gjelder kampen om sykehusene, har de tenkt å stå sammen.

– Vi har de samme utfordringene og da er det viktig att vi fronter dette i fellesskap. Det vil styrke budskapet vårt, sier ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord.

Begge ordførerne er misfornøyde med avgjørelsen om å legge ned traumemottaket og akuttkirurgien ved sykehuset i Flekkefjord.

– Sørlandet sykehus lever ikke opp til den nasjonale helse- og sykehusplanen. Vi opplever stor utrygghet på vegne av våre innbyggere på grunn dette, sier Nordli.

Han frykter at nedleggelsen av traumemottaket og akuttberedskapen i Flekkefjord, kan bli en realitet også i Arendal.

– Jeg er dessverre redd for at dette er en prøvestein, og at det samme kan skje i Arendal om noen år, sier Nordli.

Traumemottaket og akuttkirurgien ved Flekkefjord sykehus er besluttet nedlagt. Foto: Lars Eie / Lars Eie/NRK

– Styrker sykehuset i Flekkefjord

Administrerende direktør i Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen, sier at vedtaket som nå er gjort, ikke dreier seg om det generelle akuttmottaket eller eksistensgrunnlaget til sykehuset i Flekkefjord. Ifølge ham vil det generelle tilbudet ved sykehuset bli styrket.

Det mener han at investeringer som har blitt gjort de siste årene viser.

– Vi har satset på sykehuset innenfor områder hvor det er betydelig volum og hvor kvaliteten er helt topp. Det vi nå vil ta vekk, gjelder et begrenset antall pasienter som krever en veldig spisset kompetanse. Det er derfor disse skal overføres til sykehuset i Kristiansand, sier Olsen.

Olsen forteller at det er investert 30 millioner kroner, det skal overføres 6500 polikliniske konsultasjoner til Flekkefjord og ortopedisk skal styrkes.

Men sykehusdirektøren påpeker at Flekkefjord sykehuset har en utfordring knyttet til kirurgi i bukhulen, noe han også tidligere har brukt som begrunnelse for valget styret har tatt.

Dette vil ikke ordførerne i Arendal og Flekkefjord slå seg til ro med.

Vil ha møte med Helseministeren

Nå er planen å få til et møte med helseminister Bent Høie og Helsedepartementet. Ordførerne ønsker å legge fram sitt syn på saken.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen tilbakeviser kritikken. Foto: Per-kåre Sandbakk / NRK

Arendalsordføreren mener styret i Sørlandet sykehus driver et spill for galleriet.

– Jeg mener de har bestemt seg for hva de vil gjøre lenge før de setter seg ned sammen med oss, sier Nordli.

Det avviser sykehusdirektøren.

– Det er overhodet ikke noe kynisk spill. Dette er å sikre de som utsettes for en alvorlige ulykker, tilgang til samme kompetanse som man har ved det større sykehuset i Kristiansand, sier Olsen.

Den 9. mars skal styret i helseforetaket ha møte.