Torsdag bestemte sykehusstyret å legge ned traumemottaket og akuttkirurgien med 6 mot 2 stemmer.

– Jeg mener styret burde utsatt saken og få gjort vedtaket skikkelig, sier leder i aksjonsgruppen for å bevare Flekkefjord sykehus, Sigmund Kroslid.

Leder i aksjonsgruppen mener styret burde utsatt saken for å gjøre vedtaket skikkelig. Foto: Odd Rømteland

– Det styret gjør nå, er å lage en mellomløsning der de sier at de ikke skal gjøre noe galt i fremtiden, sier leder i aksjonsgruppen for å bevare Flekkefjord sykehus.

– Ikke tilfredsstillende

Han mener at styret har gjort noe galt allerede nå, og sier at resultatet ikke er tilfredsstillende for sykehuset i Flekkefjord.

– Folket i Flekkefjord vil bli enda mer opprørt over situasjonen.

Kroslid mener at sykehusdirektøren har levert et godt tilbud til Flekkefjord sykehus i mange år, men at dette ikke har vært like godt de siste årene.

– Folk i vårt område er frustrert fordi vi ikke får den påvirkningen vi burde fått, sier Kroslid.

Kroslid peker på at på de to siste debattene i Flekkefjord har det kommet mange mennesker for å vise sin støtte til Flekkefjord sykehus.

– Kampen er ikke over

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen sier at totaltilbudet blir bedre, men dette er ikke Kroslid enig i.

– Jeg forstår ikke hvorfor brukerne i vårt område skal få et dårligere tilbud enn de som bor sentralt og sykehusdirektøren har ennå ikke kunne forklare det ordentlig til oss, fortsetter Kroslid.

Nå skal aksjonsgruppen forberede seg til å kjempe på øverste politiske hold.

– Nå er neste skritt for oss styremøte i helseforetaket og så er det helseministeren som tar saken til slutt, så det blir spennende å se hvordan det går.

Aksjonsgruppen skjønner mindre og mindre av det direktøren sier i debattene, og støtter derfor mindretallet i styret.

– Vi har ikke tenkt å gi oss, og kampen er ikke over, avslutter Kroslid.