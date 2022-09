– Da jeg skjønte at noe var på vei til å skje, så kunne jeg ikke sette meg i bilen. Derfor kom jeg for sent til jobb i dag, men med god grunn, forteller dyrepasser Olav Åsland lattermildt.

Åsland satt klar ved frokostbordet da han dro frem telefonen for å sjekke livekameraet på løvemamma Kira.

– Cirka klokka 06.00 ble første unge født, og etter hvert kom det tre til, sier Åsland.

Spenning rundt morsinstinktet

Forrige fredag kunne Dyreparken fortelle at Kira ventet unger etter paring med Mufasa tidligere i sommer. Et røntgenbilde kunne bekrefte at det var ventet minst to løveunger.

Dyrepasserne hadde troa på flere.

Sammen med kollega og veterinær Rolf-Arne Ølberg er de to dyrepasserne opptatte av at løvemamma Kira skal få fred og ro.

Fire løveunger født i Dyreparken i Kristiansand. Du trenger javascript for å se video. Fire løveunger født i Dyreparken i Kristiansand.

– Det er alltid litt spenning knyttet til hvor gode egenskaper løvinna har som mor. Det er første gang hun får unger. Det er ikke alltid de skjønner det helt første gang, sier Ølberg.

Enn så lenge står alt bra til med mor og barn.

– Løvemamma Kira er rolig og avslappet, og det ser ut til at ungene får die. Det viktigste nå er at hun og ungene får mest mulig ro, slik at hun får tatt seg av ungene på best mulig måte, sier Åsland.

Veterinær Rolf-Arne Ølberg og dyrepasser Olav Åsland ser på fødselen som en stor begivenhet. Foto: Janne Aateigen / NRK

Kom til parken i år

Det er ikke født løveunger i parken siden 2008. Det er ikke godt å vite hvor de nye pelsbarna ender opp.

– Dyreparken er med i et bevaringsprogram for løver. Det er en stor sjanse for at de blir plassert i andre parker som også er med i programmet, forteller Åsland.

Begge foreldrene, Kira og Mufasa, ankom Dyreparken tidligere i år etter en anbefaling fra bevaringsprogrammet de er en del av.

De nye løvene, som begge er tre år gamle, ble da introdusert som starten på en ny løveflokk i parken.

Kira og Mufasa ankom Kristiansand tidligere i år. Foto: Dyreparken

Opp til løvinna

Når løveungene blir å skue i parken er uvisst.

– Nå er det opp til Kira å fortelle oss når publikum kan komme. Alt blir på hennes betingelser. Vi vil skjerme dem helt til vi er trygge på at mammaen takler at folk kommer å kikker, sier Ølberg.

Fakta om løver Ekspandér faktaboks Art: Panthera leo

Engelsk: Lion

Utbredelse: Afrika og India

Leveområde: Savanne, åpent skoglandskap, steppe, halvørken og fjell

Føde: Dyr som blant annet sebra, gnu, antiloper og impalaer

Vekt: 120 - 250 kilo

Levealder: 10 - 20 år

Drektighetstid: 100 - 119 dager, ca. 3,5 måneder

Antall unger: 1 - 6 unger

Status: Sårbar (IUCN Red List) Kilde: Dyreparken

Det er også opp til løvemamma når dyrepasserne får ta en nærmere titt på ungene.

– For å undersøke om det er gutte- eller jentebarn må vi stenge av mor, men hun må kunne slappe av med å være borte fra ungene. Blir hun stresset av det, lar vi hun være med barna lenger, for vi har ingen hast, sier Ølberg.