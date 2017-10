Filmet da de løp ut av ungdomsleiren i flammer

Politiet tror de vet hvordan brannen på Kilandssenteret startet, og utelukker at en elektrisk feil står bak flammene.

Nødetater på stedet opplyser også om at ingen er blitt alvorlig skadet under brannen.

Reddet av regn og brannalarm

Det dårlige været som har vært på Sørlandet den siste tiden kan ha vært årsaken til at brannen ikke ble større enn den ble. Leiren har nemlig torvtak, noe som hadde brent godt om gresset var tørt.

Kilandssenteret fikk store brannskader natt til lørdag. Foto: Ivar Thune / Røde Kors

Det var rundt klokken seks at de 60 brannvarslerne på senteret begynte og pipe. Alle ungdommene ble fort evakuert av de tre voksne som var på nattevakt. Brannvesenet kom også raskt til stedet.

– Vi var oppe to-tre ganger på alle rommene for å sjekke at alt var i orden. Etter det tok vi alle ned i uthuset, sier daglig leder ved Kilandssenteret, Jan Tønnevold.

Ambulanser og leger kom til senteret og tok hånd om barna, før de fortsatte med sine vanlige rutiner og spiste frokost.

Stenger ikke ungdomsleiren

Tønnevold sier at brannen ikke har satt en stopper for ungdomsleiren, og at de skal fullføre alle arrangementene de hadde planlagt denne uken.

På sikt derimot, må de rehabliter hele området. Han tror dette vil ta lang tid siden vinteren lusker rundt hjørnet.

– Vi får bare gnu på, avslutter den positive sørlendingen.