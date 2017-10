Politiet fikk melding om brannen like over klokken 06.00, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt. Brannvesen og politi var raskt på stedet.

– Brannen er slukket, og ingen er skadet, sier Klausen til NRK.

28 ungdommer evakuert

Det ble arrangert en leir for enslig innvandrerungdom da brannen startet.

Alle de 28 ungdommene som bodde på senteret ble raskt evakuert, forteller leder på Kilandssenteret, Jon Tønnevold.

– Vi fikk umiddelbart alle ut, og vi sjekket tre ganger at alle var ute. Da politiet og ambulanse kom fikk samtlige legesjekk.

Ukjent brannårsak

Hva som var årsaken til brannen er forløpig ukjent. Operasjonsleder i politiet, Per Kristian Klausen, sier til NRK at det vil bli opprettet sak.

– Vi vil etterforske brannen utover dagen og helgen.

Hadde godt vakthold

Røde Kors som arrangerte leiren hadde tre voksne på vakt natt til lørdag.

– Vi hadde vakt i første etasje i jentefløyen, og en i andre etasje mellom en guttefløy og en jentefløy. Vi hadde radiosamband mellom våre tre nattevakter, sier daglig leder, Jon Tønnevold

Opplevde du brannen som dramatisk?

– Ja, da flammene stod ut av andre etasje, og jeg ikke visste om alle var ute, var det dramatisk.

Leiren skulle egentlig vare til søndag, men avbrytes lørdag formiddag.

Ungdommene sendes hjem med buss.