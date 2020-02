Fem år etter uhellet dukker disse plastbitene fortsatt opp

– Jeg synes det er trist at jeg fortsatt går og plukker slike plastbiter fem år etter hendelsen, sier Mette Berg Nielsen.

Hendelsen hun viser til, skjedde i juni 2015. Da ble det ved et uhell sluppet ut rundt seks millioner plastbiter fra et kloakkrenseanlegg på Hisøy i Arendal.

Plastbitene på størrelse med sukkerbiter, dukket nok en gang opp etter uværet på Sørlandet forrige helg.

Da Nielsen gikk en tur på stranda, fant hun flere på et svært begrenset område.

Det har hun også fortalt til Agderposten, som først skrev om saken.

Slik så det ut på en av strendene i Arendal tre uker etter at plastbitene ble sluppet ut i sjøen. Foto: NRK

– Gjorde det vi kunne

Etter at plastbitene havnet i sjøen i 2015, ble det satt i gang omfattende ryddeaksjoner på strendene i Arendal.

Da NRK var med på én av dem, ble lett etter plastbiter under steiner og innimellom tang. Plastbiter som lå synlig på overflaten, ble støvsugd opp.

– Vi var kjapt ute med å rydde. Jeg føler vi gjorde det vi kunne, sier driftssjef i Arendal kommune Geir Breimyr.

Tross innsatsen, har plastbiter i ettertid blitt funnet langs hele Sørlandskysten og til og med i Danmark.

Av totalt 17 610 liter plastbiter, skal rundt 2000 liter fortsatt være på avveie.

Under ryddeaksjonen i 2015, ble plastbiter støvsugd opp fra strendene i Arendal. Foto: NRK

– Ser ut som det aldri tar slutt

Mette Berg Nielsen forteller at helgens funn, ikke er det eneste. Hun sier hun finner plastbiter med jevne mellomrom.

Det liker hun ikke.

Hun er bekymret for at dyr kan spise dem eller at de kan bli liggende for alltid.

– Vil våre barnebarn finne dem og lure på hva det er som popper opp hver gang det blir bølger og uvær? Det ser jo ut som om det aldri tar slutt, sier hun.

Nielsen oppfordrer alle til å være med på å plukke. Hun synes også kommunen bør ta ansvar.

Mette Berg Nielsen sier hun har funnet plastbiter ved flere anledninger. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Kan bli aktuelt med «finnerlønn»

Etter ryddeaksjonen i 2015, betalte Arendal kommune 30 kroner per liter med plastbiter som ble plukket opp.

Ifølge Breimyr i Arendal kommune, kan det bli aktuelt å vurdere et liknende tiltak.

Plastbitene som forsvant på sjøen, ble brukt i renseanlegget for å skille fast masse fra flytende. Ventilen som forårsaket utslippet, ble stengt.