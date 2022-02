– De største veier sannsynligvis rundt 1000 kilo og inneholder over 500 kilo sprengstoff, sier leder i Søgne Dykkerklubb Karl Klungland.

Han forteller om funnet som ble gjort da han og flere andre var ute for å dykke i januar.

De skulle egentlig jakte på spøkelsesredskaper, men fant noe helt annet.

– Vi kom over det vi trodde var granater, sier Karl Klungland. Det var mellom 20 og 30 stykker som stakk opp av sanden. Det ble tatt bilder og video av funnet. Da det ble sett nærmere på, kom mistanken om at det kanskje ikke var granater likevel. Karl Klungland

De bestemte seg for å prøve å finne ut mer og begynte å google.

– Da skjønte vi at det ikke var granater, men bomber.

Klungland anslår at de største er omtrent en og en halv meter lange og har en diameter på 60 centimeter.

– Ligger på alt for grunt vann

Klungland mener bombene er dumpet.

Han tror meningen var at ingen skulle se dem igjen, men at de havnet på feil sted.

– De er dumpet i feil posisjon og ligger nå på alt for grunt vann, sier han.

Det ligger et dumpingområde litt lenger øst.

Der er det 200 meter dypt.

Bombene ble funnet på 9 til 20 meters dyp - et par hundre meter fra innseilingen til Kristiansand.

Bombene ble funnet i Kristiansandsfjorden. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Jukset med dumping

Funnet ble meldt til Politiet, som har tatt kontakt med Forsvaret.

Orlogskaptein ved Forsvarets operative hovedkvarter Wiggo Korsvik, har sett bilder og video. Han bekrefter at de ikke kjente til dette funnet fra før.

Siden det er så mange bomber på ett sted, tror han også de er dumpet.

– De kommer trolig fra et lager på land og ble dumpet etter krigen, sier Korsvik.

Han sier de har sett at det ble jukset litt med dumping på den tiden.

– Det skulle gjerne skje på det dypeste stedet, men de som fikk oppdraget valgte å gjøre det så snart de var ute av syne, sier han.

Etter krigen skulle store mengder ammunisjon og sprengstoff ødelegges.

Det meste havnet i havet langs kysten. Man trodde sjøvannet ville uskadeliggjøre det.

Kartet viser dumpefeltene for eksplosiver som er markert på sjøkartet.

Giftige stoffer kan renne ut i havet

Korsvik sier de nå vil ta tak i bombefunnet i Kristiansandsfjorden.

– Når det først er meldt inn må vi komme i gang med å få ryddet det bort, men det vil avhenge av når vi får tillatelse, sier han.

Det kan bli aktuelt å sprenge eller flytte bombene.

Det vil blant annet avhenge av tilstanden på dem. Hva som er best for miljøet, skal også tas med i betraktningen.

Bombene kan påvirke økosystemet.

– Stålet vil gradvis ruste bort, og giftige stoffer fra ammunisjonen kan renne ut i sjøen, sier Korsvik.

Orlogskaptein ved Forsvarets operative hovedkvarter Wiggo Korsvik. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Nærmest usannsynlig

Korsvik tror imidlertid det er liten risiko for at bombene skal gå av.

– Det skal et nærmest usannsynlig og uheldig treff til for at slike bomber skal gå av ved hjelp av en vanlig dregg. Et stort anker på flere tonn derimot, er noe annet.

Klungland og dykkerkompanjongene håper bombene blir fjernet.

– Det er jo ikke bra at det ligger sprengstoff lett tilgjengelig på grunt vann, sier han.