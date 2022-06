– Jeg mener dette er Norges største sykehusskandale, sier advokat Jan Inge Thesen.

Han representerer de skadde pasientene som har gått til sak mot Sørlandet sykehus.

Alle som nå har fått beskjed om at de får erstatning, er operert av den tiltalte legen, Jerlan Omarchanov.

Fra før har rundt 60 pasienter fått erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Svein Are Auestad ble feiloperert i Kristiansand. Han lever i dag med så store smerter at han ikke kan jobbe. Foto: Privat

Men flere har altså gått til sak mot helseforetaket. De mener sykehuset har ansvar for feiloperasjonene og systemsvikten.

– Nå har Sørlandet sykehus erkjent ansvar for ti av pasientskadene. Snart vil vi komme med konkrete summer for de ulike sakene, sier Thesen.

Direktør godkjente overføring

Omarchanov jobbet som overlege i ortopedi ved sykehuset i Flekkefjord i elleve år, uten å være utdannet ortoped.

Det visste, og godtok ledelsen ved Sørlandet sykehus.

Pasienter ble ødelagt for livet. Flere døde etter feilbehandling.

NRK avslørte dette, og ledelsen valgte å overføre Omarchanov til Kristiansand.

Administrerende direktør, Nina Mevold, godkjente selv overføringen. Det viser et møtereferat NRK har fått innsyn i.

Han fikk fortsette å operere pasienter alene.

Flere ble skadet for livet også der.

To av pasientene som nå får erstatning, ble operert i Kristiansand.

– Ledelsen burde tatt hatten og gått

For Finn Åge Olsen, som måtte amputere, handler det om mer enn at han trolig vil få noen tusenlapper ekstra.

– Beinet mitt får jeg uansett aldri tilbake.

Det handler heller ikke om en dårlig lege. Men at sykehusledelsen visste om grove feiloperasjoner, og likevel ikke stanset Jerlan Omarchanov.

Finn Åge Olsen måtte amputere beinet etter at han ble feiloperert. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er så graverende som det kan få blitt. Ledelsen burde tatt hatten og gått.

Vil ikke fratre

Men det har ikke administrerende direktør, Nina Mevold, tenkt å gjøre.

– Jeg vil gjenta min sterkeste beklagelse til pasientene som dette har fått konsekvenser for. Det som er viktig for meg nå, er å fortsette det gode og kontinuerlige kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet.

Nina Mevold har vært administrerende direktør siden 2018. Hun godkjente at Omarchanov ble overført til Kristiansand i 2019. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Statens helsetilsyn har konkludert med at feiloperasjoner kunne vært unngått. Tilsynssaker og feiloperasjoner i Flekkefjord var kjent da Omarchanov ble overført.

Statsadvokaten har idømt sykehuset én million kroner i bot knytta til perioden hans i Kristiansand.

Nå har altså sykehuset selv erkjent ansvar i ti pasientsaker.

Avslag

Men sykehuset har også avvist flere saker, og gitt foreløpige nei.

Advokatfirmaet Hjort DA vil ikke tallfeste hvor mange saker dette gjelder. De skriver i en epost:

Vi er i en dialog med advokatene til de som har fremmet oppreisningskrav mot SSHF, men ønsker ikke å kommentere enkeltsaker eller gi nærmere tallangivelser så lenge vi er i en pågående prosess om dette.

Ifølge advokat Thesen begrunnes mange av avslagene med at sykehuset de ikke visste at Omarchanov var en dårlig lege. At operasjonene skjedde før de mange tilsynssakene.

– De visste jo hva han hadde gjort i Flekkefjord

Margret Annie Gudbergsdottir hadde et komplisert brudd i hånda. Hun ble operert alene av Omarchanov. Foto: Privat

Men også feilopererte Margret Annie Gudbergsdottir har fått foreløpig nei til erstatning.

Hun ble operert av Omarchanov i Kristiansand, da sakene fra Flekkefjord var kjent.

Hun kan ikke lenger jobbe, og lever med intense smerter dag og natt.

NRK har sett begrunnelsen fra sykehuset. De mener de ikke uten videre kan lastes for at han utførte operasjonen i hånda hennes alene, uten overlege til stede.

Gudbergsdottir reagerer kraftig:

– De visste jo hva han hadde gjort i Flekkefjord, og likevel lot de han operere. Hvordan kan det ikke være deres ansvar?

Administrerende direktør Nina Mevold er forelagt alle påstander. Hun vil ikke gå inn i enkeltsaker i en juridisk prosess.

Kan havne i retten

Advokat Jan Inge Thesen mener man står overfor en sykehusskandale som savner sidestykke i norsk historie. Foto: PAUL PAIEWONSKY / ADVOKATFIRMAET ROBERTSEN

Foreløpig er det ikke forhandlet om summer. Sørlandet sykehus skulle først ta stilling til om de erkjenner ansvar for feiloperasjonene.

– Pasientene fortjener ei skikkelig erstatning. Det er det eneste plasteret på såret de kan få, sier Thesen.

Sørlandet sykehus sier oppreisningserstatning for personskader normalt ligger i området 70 000 – 150 000 kroner per skade.

Thesen mener dette ikke gjelder disse sakene:

– I saker hvor det foreligger systemsvikt, snakker vi om helt andre nivåer.

Han har erfaring fra flere erstatningssaker mot helseforetak.

Thesen tror flere av sakene kan havne i retten dersom man ikke blir enige. Både når det kommer til summer, men også i de sakene der sykehuset avviser skyld.

– Så har vi i tillegg fire-fem pasientsaker som er på gang, og skal meldes inn. Vi anbefaler også pasienter som har blitt skadet om å ta kontakt.