Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Sven Bisgaard Sundet, kjent fra NRKs podkast Heia Fotball, og forfatter Mike Stilson har levd uten smarttelefon og internett siden september i fjor.

Sundet merket først at han ble trøtt og sov mer, men opplever nå at han sover bedre og har bedre konsentrasjon.

Hjerneforskere ved NTNU vil måle kroppslige endringer hos Sundet og Stilson for å se om det er forskjeller i hjernen etter at de logget seg av.

Sundet planlegger å fortsette å leve uten smarttelefon, men innrømmer at det kan være utfordrende. Stilson vil ha en smarttelefon tilgjengelig avslått i en skuff.

Hjerneforsker Ole Petter Hjelle mener at Sundet og Stilsons erfaringer er interessante og understreker at forskning viser at jo mer tid vi bruker på skjerm, jo mindre sover vi.

– Det har vært et fantastisk og annerledes halvår. Og det er absolutt ikke fristende å hoppe av.

Det sier mandalitten Sven Bisgaard Sundet som blant annet er kjent fra podkasten Heia Fotball her i NRK.

I fjor høst heiv han seg ut på et spennende og ambisiøst prosjekt sammen med forfatter Mike Stilson.

Avloggingsreglene fra start er enkle: Ingen skjermbruk.

Siden september har de vært helt avlogget fra internett. Nå er de halvveis i forsøket som varer i ett år.

Stort sett alt som har med skjerm å gjøre er skrella bort fra tilværelsen.

– Sover bedre

Begge er enige i at et liv uten skjerm funker helt fint.

– Det hadde nok vært lettere for andre folk å forholde seg til det om det gikk veldig dårlig, for da hadde det vært et bevis på at man må ha smarttelefonen. Men det er virkelig ikke noe savn, sier Mike Stilson.

Det første Sundet merket etter at han la bort mobilen i september i fjor var at han ble svært trøtt.

– Jeg var vant med å sove 6–7 timer hver natt. Men det skjedde noe med hjernen, så jeg kunne plutselig sove opp mot 11 timer.

Stilson og Sundet er snart halvveis inn i året uten skjerm. Foto: Vegard T. Blakstad

Nå er døgnrytmen tilbake igjen, men han tror endringen har vært sunn. Han sover rett og slett bedre enn tidligere.

Det er forskjeller også på andre områder. Både Sundet og Stilson har merket at konsentrasjonen er bedret.

– Konsentrasjonen er endret totalt. Nå klarer jeg å fokusere på det jeg har lyst til. Jeg har mer tid og bruker den også bedre, sier Sundet.

Sven Bisgaard Sundet har fått smaken på livet uten skjerm. Et fantastisk og annerledes halvår, sier han. Foto: Chris Veløy

Han forteller at følelsen av å kjede seg var sterkere da han var pålogget. Nå setter han pris på å ha god tid.

– Folk kjeder seg jo etter ti sekunder, særlig unger. Men nå føler jeg at jeg kan bruke kjedsomheten til noe bra.

Forsøkskaniner

Prosjektet til de to vil også bli brukt i forskning. Det er nemlig ikke så mange andre som har logget helt av.

Hjerneforskere ved NTNU vil måle kroppslige endringer i løpet av året. Det ble brukt elektrodehetter før de startet, og det samme vil skje underveis.

Sven Bisgaard Sundet med hette som måler hjernebølger. Han er med i et forskningsprosjekt ved NTNU. Foto: Vegard T. Blakstad/NRK

– Vi testet Sven og Mike før de logget seg av. Det samme vil skje igjen snart, etter seks måneder uten smarttelefon.

Det sier Audrey van der Meer, hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU.

Hun sier testinga blant annet går ut på at de to må skrive ord og tegne for hånd.

– Vi ser etter forskjeller i hjernen hos de to etter at de logget seg av. Vi vil trolig se at de kreative delene i hjernen vil vise økt aktivitet uten smarttelefonen.

Hjerneforsker Audrey van der Meer tester to skjermløse for å se etter endringene i hjernene deres. Foto: Privat

Får «fantomsmerter»

Erfaringene med å leve mer eller mindre uten skjermbruk, skal også bli en egen TV-serie på NRK til høsten.

Sven Bisgaard Sundet er sikker på at han vil fortsette dette livet, også når forsøket er over. Men han innrømmer at det også kan være utfordrende.

– Særlig når man har barn er det vrient uten Facebook. Veldig mange arrangementer og invitasjoner, også i regi av skolen, legges ut der.

Han forteller at kona tar seg av organiseringen her. Hun har Facebook.

Et liv uten nettbank og bussapp gjør det krevende til tider. Og han har ikke helt glemt smarttelefonen.

– Det hender jeg får «fantomsmerter». At jeg tror jeg kjenner at telefonen vibrerer. Så jeg har ikke fått den helt ut av systemet, humrer han.

Mike Stilson derimot tror ikke han kan legge smarttelefonen helt bort.

– Jeg kommer til å fortsette med en dumtelefon til det meste jeg gjør, men ha smarttelefonen hvis det trengs. Men den kommer til å ligge avslått i en skuff mesteparten av tiden.

Velger skjerm foran søvn

Hjerneforsker Ole Petter Hjelle har skrevet bok om skjermavhengighet og veien ut av den. Han synes erfaringene fra Sundets liv uten skjerm er interessante.

– Forskning forteller oss at jo mer vi er på skjerm, jo mindre sover vi. En viktig grunn til at vi sover for lite er at vi er på skjerm istedenfor å sove, sier Hjelle.

Han er ikke overrasket over at Sundet og Stilson opplever at de har mye mer tid til andre ting når han er logget av telefonen.

– Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre for å gjenvinne oppmerksomheten vår, er å være mindre på skjerm.