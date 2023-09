– Jeg føler jeg kaster bort veldig mye tid, spesielt på sosiale medier, sier Sven Bisgaard Sundet.

Programlederen kjent fra podkasten Heia Fotball har ifølge seg selv en skjermtid på mellom fem og seks timer på mobilen. I tillegg sitter han hele dagen på jobben foran pc-en og på kvelden ser han serier eller spiller på spillkonsollen.

– Nei, altså det er jo skjerm hele døgnet da. Jeg gjør jo nesten ingenting annet enn å være på skjerm, sier tobarnsfaren.

MOBILSPILL: Sven Bisgaard Sundet med favorittspillet sitt på mobilen i perioden før avloggingen starter. Foto: Chris Veløy

Ideen til å gjøre noe drastisk med skjermbruken sin fikk Sven en dag han så seg selv utenfra på lekeplassen.

– To-tre-åringer løper bare bort til en person de aldri har møtt før og sier sånn «hei, vil du leke», men så merker jeg at vi voksne, vi tok jo opp telefonen og kunne stå og gjemme oss bak den.

Det er også barna som fikk kompisen Mike Stilson på sporet om å droppe smartmobilen.

– Jeg merket at i alle tomrom i hverdagen kunne jeg dra opp telefonen helt ubevisst nesten. Og så skjer det magiske øyeblikk med ungene, men shit, de ser far som sitter på skjerm. Jeg merker at jeg fjerner meg fra situasjonen som jeg egentlig jeg vil være i og som de trenger at jeg er i, sier Mike Stilson, tidligere fotballproff og nå ungdomsbokforfatter.

SISTE SELFIE: Mike tar bilde av en utslitt Sven etter løpetest. Foto: Chris Veløy

De er ikke alene om å irritere seg over skjermbruken sin.

I en spørreundersøkelse Kantar gjennomførte for prosjektet Digitox ved Universitetet i Oslo svarte 88 prosent av de under 30 år at de bruker for mye tid på nett. En økning på 10 prosent fra 2018.

For befolkningen generelt sa 67 prosent at de bruker for mye tid på nett. Opp 14 prosent på fem år.

Det beste for meg er at vi finner ut at skjerm er noe dritt. Og det er livsfarlig å være på den. Mike Stilson Forfatter, far og avlogger

Bekymringer for hjerneforandringer hos små barn, opprøret mot skjermbruk i skolen, betydningen for søvn og sosiale mediers sammenheng med psykiske problemer blir temaer de to kameratene skal undersøke som en del av prosjektet.

– Jeg føler det er veldig mange indikatorer man ikke har svar på. At både jeg selv og samfunnet egentlig bør få en del svar så fort som mulig så vi kan gjøre ting rett sier Sven.

Det de finner ut skal etter planen presenteres på nrk.no i løpet av året før en ferdig serie kommer på NRK TV om et drøyt år.

Avloggingsreglene fra start er enkle: Ingen skjermbruk i det hele tatt.

– Det er brutalt og vanskelig å gjennomføre for dem profesjonelt. Så får vi se hvordan de takler det. De skal uansett ikke få være på noen som helst sosiale medier eller smartmobiler det nærmeste året, sier Lars O. Skjønberg som er regissør for serien Avlogga.

De er begge spent på hvordan de skal klare seg uten smartmobilen i hverdagen.

– Jeg elsker jo smarttelefonen min like mye som de aller fleste. Det er jo dritdigg. Nå når vi straks skal av kjenner jeg at det er helt forferdelig å tenke på hvor tungvint det blir, men så er det en nysgjerrighet som er knyttet til om det er bare bra at alt blir mer lettvint, sier Mike.

Faksimile: svensundet / Instagram

– Hvordan skal du komme deg på bussen? Hvordan skal du få sjekka banken? Hvordan skal du få betalt regninger? Det er nettopp det vi liksom har lyst til å utfordre litt da. Det sier seg selv, det blir jo stress, sier Sven.

Mest av alt er Sven spent på om hvordan det blir uten tilgang til vennene sine på Facebook, Instagram og WhatsApp.

– De er jo faktisk ganske sosiale de sosiale mediene da. Så jeg lurer på om det blir at jeg ikke får med meg sosiale happenings. At jeg rett og slett blir litt isolert, og det vil jo være trist for det er noe jeg mener vi bør klare å få til, å klare å være sosiale selv om du ikke har telefon.

Som opptakt til eksperimentet, har Sven og Mike vært forsøkskaniner for en klasse på videregående. Snapstreaks og posting i alle mulige situasjoner og til alle døgnets tider har vært blant utfordringer de to har fått for å få opp mobilbruken sin til nivå med 17-åringer.

SKJERMTID SOM 17-ÅRINGER: Sven økte skjermtiden sin til nesten 11 timer ved å kutte ned på søvn. Faksimile: svensundet / Instagram

Med seg underveis har de to fått med seg hjerneforskere og vitenskapsfolk som skal måle kroppslige endringer som stress og søvn i løpet av et år helt fritt fra varslinger og påminninger fra mobilen.

Det de finner ut skal etter planen bli tilgjengelig på nrk.no underveis i prosjektet før en komplett dokumentarserie kommer om et drøyt år.

TRENINGSKLOKKER: Helt skjermfri skal de ikke være for treningsklokker skal måle aktivitet og søvn. Foto: Chris Veløy

– En ting er hva vi erfarer individuelt, men tanken er å undersøke hva som skjer med oss fysiologisk, psykologisk, sosialt og relasjonelt hvordan det påvirker oss, sier Mike.

– Hvorfor må dere logge av i ett år for å finne ut av det?

– He, he. Jeg tror det er støtt og stadig folk som kjører digital detox hvor de logger av en helg eller en uke eller seks, og det får man sikkert effekt av. Men man går rakst tilbake og det blir en gimmick, en greie det er kult å snakke om, svarer Mike.

– Og så kan det hende at vi finner ut at det ikke har noe å si, men det tror jeg ikke, legger han til.

HOS HJERNEFORSKER: Audrey van der Meer gjør Mike klar til undersøkelse. Foto: Vegard T. Blakstad/NRK

– Kan det være at det dere finner ut ikke stemmer med det dere trodde?

– Helt sikkert, svarer Sven.

– Jeg merker at veldig mange er skeptiske til det med skjerm i skolen. Og samme med at veldig mange sier at skjermtid er farlige eller negativt. Og jeg tror ikke det nødvendigvis trenger å være det, så jeg er spent på å få gode svar, sier journalisten Sven.

Som forfatter er Mike klar over at han fort kan oppfattes som inhabil i sitt engasjement til skjermbruk.

– Det er jo klart at hele levebrødet mitt er avhengig av at folk leser bøker og det er jo mye indikasjoner på at skjermen er den fremste konkurrenten til boka nå. Det beste for meg er at vi finner ut at skjerm er noe dritt. Og det er livsfarlig å være på den, sier Mike med et smil.