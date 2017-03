Gabriela ble bare 14 år gammel. I august 2015 ble hun funnet død ved elva i Søgne i Vest-Agder. Ett og et halvt år etter, sitter foreldrene igjen med sorg og frykt for å treffe på ham som drepte datteren deres.

– Det er en forferdelig påkjenning å vite at vi kanskje kommer til å møte ham, sier Gabrielas far, Rune Knutsen.

– Likegyldig hvor gammel han er

Alma Gabriela Knutsen. Foto: Privat

To uker etter at datteren ble funnet, innrømte en jevnaldrende gutt at han hadde drept Gabriela. Gutten var for ung til å bli straffet, og ble plassert på barnevernsinstitusjon.

– Med bakgrunn i menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen, har Norge bestemt at barn under 15 år, ikke skal straffes eller fengsles for forbrytelser de har begått, sier virksomhetsleder i barne- og familietjenesten i Kristiansand, Svein Ove Ueland.

Gabrielas familie synes det er belastende at de ikke har rett til å bli informert når den nå 15 år gamle gutten er ute på permisjon fra barnevernsinstitusjonen.

– For oss er det likegyldig hvor gammel han er, om han er under kriminell lavalder eller ikke. Han drepte datteren vår og vi ønsker ikke å treffe ham, sier Gabrielas mor, Nina Knutsen.

Familien til Gabriela, frykter å treffe på hennes drapsmann. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det er ikke noe lovverk som ivaretar de etterlatte

Grunnlegger av Stine Sofie Senteret i Grimstad, Ada Sofie Austegard, jobber med ofre i draps- og voldssaker. Hun reagerer på at familien i Søgne risikerer å treffe på den som drepte datteren deres.

Grunnlegger av Stine Sofie Senteret i Grimstad, Ada Sofie Austegard. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Stortingsrepresentant og medlem i Justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Det finnes ingen rutiner og regler på dette. De etterlatte er overlatt til seg selv. Det er ikke noe lovverk som ivaretar dem, sier hun.

Nå har familien bedt Justisdepartementet om en lovendring. I dag fikk de besøk av Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som sitter i Justiskomiteen.

Han mener det er viktig at man sikrer at etterlatte blir godt ivaretatt.

– Uansett om gjerningsmannen er mindreårig eller gammel nok til å bli straffet, bør man ha lik rett til å få vite når han er i området, sier Ropstad.

