Sist uke ble en rekke byggevareforretninger på Sørlandet frastjålet elektrisk verktøy. To menn i 40-årene fra Polen ble etterlyst internt av politiet i forbindelse med tyveriene.

Nå er den ene av disse sporet opp.

– Han ble pågrepet i Hamar-området. Mannen har erkjent forholdene og er avhørt, sier Morten Tobiassen, etterforskningsleder ved Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor.

Vedkommende er nå dimittert og sluppet fri igjen, opplyser Tobiassen.

Den andre mannen, også han en polakk i 40-årene, er fortsatt på frifot. Begge to har flere norske straffesaker på seg fra tidligere, ifølge etterforskningslederen.

De to mennene er fanget opp på overvåkingskameraer i en rekke butikker på Sørlandet de siste dagene. Her hos Neumann Bygg i Sørlandsparken, hvor de tilsynelatende ikke fikk med seg noe tyvegods. Foto: CCTV fra butikken / NRK

Verktøyet fortsatt borte

Politiet har ikke beslaglagt noe tyvegods i forbindelse med tyveriene som har skjedd fra byggevareforretninger i Tvedestrand, Arendal og Kristiansand.

– Verktøyet er fortsatt borte. Vi vet ikke hvor det er, sier Tobiassen.

De to tyvene ble fanget opp på overvåkningskameraer i butikkene. Fra Montér i Tvedestrand fikk mennene med seg tre avstandsmålere til en verdi av cirka 10.000 kroner.

Sjekket overvåkningsbilder

Marius Løvdal, daglig leder i butikken, fortalte tidligere til NRK at to utenlandske menn kom inn i butikken hans. Den ene tok kontakt med Løvdal i den ene enden av butikken, mens den andre slo til avdelingen for elektrisk verktøy.

Først dagen etter oppdaget de ansatte tomme esker mellom hyllene og sjekket bildene fra overvåkningskameraene.

Marius Løvdal, daglig leder ved Montér i Tvedestrand, ble frastjålet verktøy til en verdi av 10.000 kroner tidligere denne måneden. Den ene av tyvene er nå pågrepet og har erkjent forholdene. Foto: privat

Besøkte flere butikker

De to stjal også et batteri til 3000 kroner i butikken Verktøy-teknikk i Kristiansand. De samme mennene har også besøkt Naumann Bygg i Sørlandsparken i Kristiansand, uten at noe ble stjålet.

Agder politidistrikt kunne onsdag ettermiddag ikke gi NRK en komplett oversikt over antall anmeldelser og hvor store verdier som er stjålet.